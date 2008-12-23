به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر تهران که امروز برگزار شد ضمن اشاره به موضوع آلودگی هوا به مشکلات بافتهای فرسوده پایتخت پرداخت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: وارونگی هوا که دیگر سیاسی نیست پس چرا برای رفع مشکل آلودگی هوای تهران اقدامی نمی‌شود.

وی با اشاره به دو فوریت طرح "پیشنهاد تامین اعتبار مورد نیاز احیا و نوسازی بافتهای فرسوده در سال 88 به دولت" که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت اظهار داشت: به طور حتم یک نیروی بازدارنده در موضوع بافتهای فرسوده وجود دارد که منتظر وقوع بحران هستند تا در این میان سود ببرند.

وی با بیان اینکه احیا و نوسازی بافتهای فرسوده در توان شهرداری نیست و حداقل 15 ارگان دیگر در این زمینه دخیل هستند افزود: بی‌ جهت در مورد بافتهای فرسوده فقط حرف می‌زنیم در حالی که اصل مشکل را می‌دانیم و این مشکل همانند بحث ترافیک است که مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و مردم مشکل ترافیک را می‌دانند اما معلوم نیست که چرا حل نمی ‌شود.

بیادی تصریح کرد: دولت که پول نفت را هم در اختیار دارد در اجرای طرح احیای بافتهای فرسوده عاجز و ناموفق بوده است و شورای شهر تهران هم با وجود امتیازاتی که در این بخش داده نتوانست برای نوسازی بافتهای فرسوده کاری کند پس به طور قطع باید زلزله در تهران بیاید تا مشکل بافتهای فرسوده حل شود.

نایب رئیس شورای شهر تهران به مصوبه شورا در مورد نوسازی بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت: شورای شهر تهران دارد دور می‌ خورد، مصوبه را تصویب می‌کنیم بدون آن که پیگیر مصوبه‌هایمان باشیم و در عوض مدیریتها را محکوم می‌کنیم در حالی که همه با هم مقصر هستیم و توانایی حل جداگانه مشکل بافتهای فرسوده را هم نداریم.

وی با تاکید بر اینکه احیای بافتهای فرسوده ریسک بزرگی می ‌خواهد افزود: بدون شک کسی در ریسک سود نمی ‌برد و احیای بافتهای فرسوده به ریسکهای بزرگی نیاز دارد که دولت و شهرداری قادر به پذیرش این ریسک نیستند.

بیادی با اشاره به مشکل ضعف فرهنگی در این زمینه افزود: به دلیل نبود فرهنگ‌ سازی در این زمینه حتی اگر تمام بودجه را برای نوسازی بافتهای فرسوده بگذاریم باز هم مشکل حل نمی ‌شود. شهرداری هم در این زمینه مستاصل مانده چرا که کنار آمدن با افرادی که قادر به تحویل خانه‌ های خود نیستند و به خانه ‌های خود وابستگی دارند دشوار است و به هر حال بسیاری از مردم می خواهند عمرشان در همان خانه های قدیمی به پایان رسد.