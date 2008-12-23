نسخه کامل "غیر قابل انتشار" در کانون فیلم منتقدان

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه‌ای که قرار است در بیست و هشتمین جلسه نمایش فیلم کانون انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی به نمایش درمی‌آید از فیلمی که سال گذشته در جشنواره بیست و ششم فجر روی پرده رفت کاملتر است.

"غیر قابل انتشار" درباره حادثه واقعی سال 2006 در محمودیه عراق و دختری 14 ساله است که سربازان آمریکایی آزارش دادند و سه عضو خانواده او را کشتند. دی پالما این فیلم را از منظر لنز دوربین خیالی یکی از سربازان درگیر در حمله به تصویر کشید.

دی پالما خالق فیلم‌های مطرح "خواهران"، "کری"، "آماده برای کشتن"، "صورت زخمی"، "تسخیرناپذیران"، "ضایعات جنگ" و "راه کارلیتو" است. او سال 2007 با فیلم "غیر قابل اتشار" جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردان جشنواره فیلم ونیز را از آن خود کرد.

سعید مستغاثی، خسرو نقیبی و حسن فتحی پس از نمایش "غیر قابل انتشار" درباره سینمای دی پالما و فیلم صحبت می‌کنند. این جلسه ساعت 17 شنبه هفتم دی در خانه سینما برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم آزاد است.