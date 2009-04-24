نقشه توالی ژنوم گاو کامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بین المللی موفق شدند توالی کامل ژنوم نوعی گاو انگلیسی را ارائه کنند. این دستاورد می تواند آغازی موثر در بهبود صنعت کشاورزی به شمار رود.

ارائه توالی کامل این ژنوم به مدت 6 سال به طول انجامیده و 300 دانشمند از 25 کشور دنیا در آن شرکت داشته اند. به گفته ریچارد گیبز از مرکز توالی ژنتیکی انسان و عضو هیئت رهبری این تحقیقات، دلیل مطالعه بر روی ژنوم گاو اهمیت نامحدودی است که این جانور برای انسان و بهبود زندگی بشر داشته و دارد.

محققان با مقایسه این توالی جدید با توالیهایی که تاکنون به دست آمده است از جمله توالی ژنتیکی انسان دریافتند که این جاندار تا چه اندازه می تواند در بهبود تحقیقات درباره سلامت انسان و انواع بیماریها موثر واقع شود.

دانشمندان معتقدند ژنوم گاوها نسبت به جوندگان تشابه بیشتری به انسان دارد و به همین دلیل می تواند نمونه مناسبی برای انجام مطالعات زیستی انسانی به شمار رود.

از میان 22 هزار ژن موجود در بدن گاو، 14 هزار ژن در میان تمامی پستانداران مشابه است که به عنوان موتورخانه های زیستی در این گونه از جانوران به شمار می روند. در عین حال ژنهایی که مختص به گاوها هستند، ژنهایی هستند که این جانوران را برای انسان مهم جلوه می دهند.

به گفته محققان در صورتی که بتوان ژنهای عامل ایجاد تفاوت در میان انواع جانوران را کشف کرد، این کشف فرصتی مناسب برای بهبود در تولید نسل انتخابی جانوران خواهد بود.

بر اساس گزارش بی بی سی، به بیانی دیگر مقایسه توالی ژنتیکی گاو انگلیسی مورد مطالعه با گونه هایی دیگر می تواند تفاوت میان گونه ها که بر روی محصولات تولیدی تاثیر گذار است را تعیین کند.