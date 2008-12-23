به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رونمایی نخستین طرح ردهبندی سنی محصولات فرهنگی صبح امروز با حضور بهروز مینایی مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای، بیطرف قائممقام بنیاد، عباس حبیبی مدیر امور بینالملل و جمعی از خبرنگاران در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار شد.
مینایی در ابتدای نشست گفت: بعد از یکسال و نیم تلاش برای ایجاد نظام ردهبندی روز هفتم دی این نظام رونمایی میشود. رسانه جدید بازی در حال حاضر در دنیا فراگیر و بازیهای رایانهای در آمریکا و اروپا به شدت شایع شده است. به همین دلیل باید این بازیها آسیبشناسی شود. مثلا مسائلی چون خشونت، استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی برای سنین پائین مناسب نیست.
وی ادامه داد: سال 1994 در آمریکا یک نظام ردهبندی به وجود آمد و سال 2002 به رسمیت شناخته و با استقبال خانوادهها مواجه شد. همچنین در ژاپن نیز این نظام به طور مستقل تاسیس شد. در حال حاضر کشورهای دیگری نیز نظام مستقل ردهبندی بازیهای رایانهای دارند.
مینایی افزود: ما در حوزه گیمنت و مسابقههای جهانی حوزه رایانهای بیشتر به تدوین قوانین پرداختیم. اما در ردهبندی کار سنگین کارشناسی انجام شد. ما ابتدا ارزشهای ملی را در این جهت ملاک کار خود قرار دادیم. به طور نمونه بازهایی که به شرقی بودن اهانت میکنند و دین را زیر سئوال میبرند و ضد ارزش هستند، در این میان جایی ندارند.
به گفته وی، پس از استخراج، گروههای سنی را مد نظر قرار دادیم. مقاطع سنی را از سه سال به بالا، هفت و هشت سال، 10، 12، 15، 18 و 25 سال در نظر گرفتیم. بعد از استخراج منابع سنی معیارهای محتوایی را با گروه سنی مورد مطالعه قرار دادیم. هم اکنون نیز فاز دوم این کار آغاز شده است.
مینایی خاطرنشان کرد: ما این نظام را به حوزه علمیه قم و شورای نگهبان هم عرضه کردیم. این نظام باید برای انیمیشن و فیلم به شکل دیگر به وجود بیاید. ترجیح دادیم این نظام را به صورت یک محصول جدید در سال نوآوری ارائه دهیم. این یک نظام تئوری است و مقدمه همان فرهنگسازی است. باید مقوله منفی بازیها از بین برود.
وی با اشاره به یک چالش اساسی بازیهای رایانهای گفت: یکی از مشکلات ما بحث کپیرایت است که در این موضوع اکثرا تولیدکنندهها ضرر میکنند. متاسفانه سرمایهگذاری ویژه برای بازیها وجود ندارد. بهترین بازیهای خارجی با کمتر از هزار تومان در بازار عرضه میشوند و متقاضی دارند. اما بازیهای ما به دلیل هزینههای بالای تولید با قیمت بیشتر به بازار میآیند.
مینایی درباره حمایت از بازیهای رایانهای گفت: مجلس، ریاست جمهوری، خانوادهها و... میتوانند به عرضه این محصولات کمک کنند. باید در این زمینه عده زیادی را برای سرمایهگذاری تشویق کرد. رشد بازیهای رایانهای بیش از صنعتهای دیگر است. اگر دولت در این زمینه سرمایهگذاری کند میتوان قدمهای موثر برداشت.
مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای افزود: برای ساخت بازیهای ملی باید به موضوعهای ارزشی توجه کرد. در این آثار باید نگاه ماورایی و حس حقیقتجویی و کاوشگرانه را در مخاطب ارضا کنیم. از تولید هفت بازی حمایت کردهایم که الیته باید بیش از این حمایت شود. برای ساخت 14 بازی دیگر نیز اقدامهایی انجام شده است.
بیطرف قائممقام بنیاد نیز گفت: نقطه تلاقی این بازیها تفریح و آموزش است. در این بخش بازیها فرصت تجربههایی به وجود میآید که در دنیای واقعی امکانپذیر نیست. اگر سرمایهگذاری را از این بازیها بگیریم دیگر جذابیت نخواهند داشت. عامل اصلی محبوبیت بازیهای خارجی سرگرمکننده بودن آنها است که ما باید این مسئله را لحاظ کنیم.
در پایان حبیبی مدیر امور بینالملل بنیاد ملی بازیهای رایانهای از راهاندازی سامانه پیام کوتاه بنیاد خبر داد و افزود: مخاطبان میتوانند با سامانه پیام کوتاه به شماره 20000700 مشخصات بازیهای مورد نظر را به دست آورند. این سامانه هفتم دیماه آغاز به کار میکند.
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