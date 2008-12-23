فیلم نامزد شیر طلایی ونیز در راه جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیر" چهارمین فیلم بلند کاپلاناوغلو و دومین بخش از سهگانه شاعرمحور وی به شمار می رود که با موضوع زندگی یک شاعر جوان در دل جامعهای در حال تغییر و تحول ساخته شده است. اولین بخش این سهگانه "تخم مرغ" بود که پارسال در جشنواره فجر به نمایش درآمد.
"تخم مرغ" نگاهی به کهنسالی زندگی یوسف شاعر پا به سن ترک دارد، دومین بخش به جوانی این شاعر میپردازد و سومین فیلم کودکی یوسف را به نمایش میگذارد. کاپلاناوغلو معتقد است این فیلم مسئله از دست رفتن معصومیت انسان را مورد بررسی قرار میدهد و موضوع را نه فقط از زاویه دید اجتماعی بلکه از دیدگاهی ماورایی و متافیزیکی میبیند.
"سوت" درباره یوسف است که به تازگی از دبیرستان فارغالتحصیل شده و به آینده خود در شهرستان دورافتاده محل سکونت اطمینان ندارد. یوسف بیش از هر چیز به سرودن شعر علاقمند است و این اواخر موفق شده اشعاری را به چاپ برساند. اما ناچار است در کار شیرفروشی به مادرش کمک کند. او به علت بیماری دوران کودکی نمیتواند وارد خدمت سربازی شود.
کاپلاناوغلو ـ برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر برای کارگردانی "تخم مرغ" ـ متولد سال 1963 در ازمیر ترکیه است. وی سال 2000 اولین فیلم بلند سینمایی خود "دور از خانه" را ساخت که با آن جوایز متعدد از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردان جشنوارههای استانبول، آنکارا و سنگاپور را دریافت کرد.
دو فیلم بعدی او "سقوط فرشته" و "تخم مرغ" نیز بسیار موفق بودند و جوایزی از جشنوارههای فجر، سه قاره، کرالا، استانبول، آنکارا، فیلمهای مستقل بارسلون، سئول، سارایوو، اوراسیا، سویل و بانکوک بردند. پارسال "تخم مرغ" علاوه بر جایزه بهترین کارگردانی، برنده جایزه بهترین دستاورد فنی و هنری جشنواره فیلم فجر شد.
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