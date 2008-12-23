اوباما اهمیت ایران رابپذیرد/ دودلیل برای تکرار ریاست جمهوری احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور حمید مولانا، مشاور رئیس جمهور و استاد دانشگاه پیش از ظهر امروز در مراسم رونمایی از کتاب "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد" سخن می گفت، افزود: به رغم اینکه اوباما هنوز در مرحله انتقال است اما متاسفانه ایشان نتوانسته گام مهم یا قابل توجهی در حوزه های که وعده داده، بردارد و در حقیقت به جای اینکه شعار تغییر اوباما عملی شود، طوفان تغییرات جاری در جهان او را نیز با خود برده است.

مشاور احمدی نژاد ادامه داد: سخن مذکور به این معناست که اوباما بدون اینکه محرک حرکت خاصی باشد، به جای عملی کردن شعار تغییرش، خود نیز در کشتی تغییرات نظام جهانی در حال حرکت است و لذا توصیه من به او این است که بهتر است بر عکس جورج بوش که ایران را "یک مشکل" می دانست، به "اهمیت" نظام جمهوری اسلامی ایران فکر کند. بر این مبنا نکته مهم برای تحقق شعار تغییر او درباره ایران، تغییر ذهنیتش درباره ایران است.

مولانا در این مراسم همچنین با اشاره به مقطع خاصی که کتاب "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد" در آن منتشر شده گفت: امروز زمانی است که جمهوری اسلامی ایران از نظر تهاجمات خارجی در دوره ای بی مثال قرار گرفته است. در عین حال در چنین شرایطی اولین ابرقدرت دنیا در حال افول بوده و نخستین انقلاب کننده قرن بیستم نیز در اوج اقتدار خود قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی ویژگیهای سیاست خارجی دولت نهم گفت: دکتر احمدی نژاد نخستین کسی بوده است که در تاریخ سازمان ملل و طبعا تاریخ معاصر روابط بین الملل پس از جنگ جهانی اول، مفهوم عدالتخواهی را در حوزه روابط بین الملل مطرح کرده و این در حالی است که پیش از این روابط بین الملل بر دو اصل قدرت و امنیت استوار بوده است.

مشاور رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: احمدی نژاد بیش از هر فردی در سخنان خود درباره استعمار و نظام حاکم بر جهان سخن گفته است. هر چند که ممکن است در سطح ملی کشورها، نظامهای مردمسالار وجود داشته باشد اما حقیقت این است که امروز سیستم بین المللی حاکم بر جهان، سیستمی دموکراتیک نیست یعنی دموکراسی به معنای عام در سطح بین المللی وجود ندارد و رئیس جمهور فعلی ایران نخستین کسی است که بلزوم مبارزه با این شرایط را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش مهر ، مولانا افزود: از سوی دیگر احمدی نژاد بیش از هر کس دیگری عامل اجتماعی را در مقابل عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و سایر مولفه های موجود در عرصه روابط بین الملل به کار برده و این رفتار از خانواده گرفته تا فضای دینی و مهدویت با افتخار کامل ادامه داشته است. این در حالی است که آمریکاییها به سختی می توانند این جوانب ذره ای را به مسائل مهم میدانی مرتبط کنند.

وی تصریح کرد: فکر می کنم دو دلیل اخیر، استدلالی کافی برای لزوم تمدید ریاست جمهوری ایشان را برای 4 سال آینده فراهم می آورد تا این روال در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یابد.