تشکیل 11 کمیته در برگزاری کنگره سرداران و امیران شهید همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی ظهر امروز در نشست شورای سیاست گذاری و کمیته های تابعه سرداران و امیران ،فرمانده هان و هشت هزار شهید استان همدان با بیان اینکه این کنگره باید در شان و منزلت شهدا برگزار شود، افزود: باید از لحاظ کیفیتی این کنگره در حد عظمت شهدا بوده و عزت و سربلندی استان را در پی داشته باشد.

مرادی گفت: کمیته های پشتیبانی،اطلاع رسانی،فرهنگی هنری،گنجینه و یادمان،تربیت بدنی،طرح و برنامه،علمی ،جمع آوری، تالیف و تدوین، تبلیغات و تشریفات و حفاظت برای یرگزاری این کنگره تشکیل شده است.

وی افزود: کار برای شهدا نباید دستورالعمل اداری و وظیفه و تکلیف الهی تلقی شود و همه برای ادای دین به مقام بلند شهدا فعالیت کنند.

استاندار همدان خاطر نشان کرد: کار برای شهیدان باید به بهترین وجه انجام شودو به شکلی رضایت و خشنودی شهدا را موجب شود.

مرادی افزود: اجرای برنامه های متعددی شامل همایش جهانی صنایع دستی،کنگره بین المللی بوعلی سینا،کنگره سرداران و امیران شهید، همایش خواجه رشیدالدین،کنگره ملی آقارضا همدانی و جشنواره بین المللی فیلم کودک از برنامه های سال آینده استان است.

وی گفت: در سال 88 باید بودجه کافی برای اجرای این برنامه ها به خصوص کنگره امیران و، فرمانده هان و و هشت هزار شهید استان پیش بینی شود.

مرادی افزود: شهیدان تنها به عشق آرمانهای مقدس انقلاب و اسلام عزیز بدون کوچکترین چشمداشتی در سخترین شرایط و دورترین نقاط به حراست از این سرزمین پرداختند.

استاندار همدان خاطر نشان کرد: استان همدان در طول 8 سال دفاع مقدس 8 هزار شهید، 17 هزار جانباز و یک هزار و 500 آزاده را تقدیم انقلاب کرده است.