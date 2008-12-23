همایش بزرگداشت پدر شعر فارسی در مشهد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در اختتامیه نخستین همایش بین المللی بزرگداشت پدر شعر فارسی رودکی در مشهد با بیان اینکه یکی از بزرگترین تمدن های جهان در فلات ایران و خراسان بزرگ شکل گرفته است افزود: رودکی آغازگری بود که فردوسی تکمیل کننده آن است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سالگرد فوت رودکی با سالگرد ولادت فردوسی امری تصادفی نیست، گفت: باری که رودکی از دوش بر زمین نهاد فردوسی این بار را بر دوش گذاشت.

محمدی زاده با اشاره به اینکه شعر رودکی یاری دهنده فارسی زبانان امروز است گفت: شعر رودکی امروز پرچمی برای همبستگی فارسی زبانان در سراسر دنیا است.

وی با بیان اینکه شعر رودکی کامل ترین قالب های شعر فارسی است گفت: تبلور فرهنگ، آرمان گرایی و آرمان خواهی در اشعار وی موج می زند.

محمدی زاده برگزاری چنین همایش هایی را مصونیت از آسیب های معنوی با اتکا به فرهنگ فارسی و اسلامی ذکر کرد و گفت: روان بودن، سادگی، نشاط و شادابی، مردمی بودن و ... از ویژگی های اشعار رودکی است و رودکی بوسیله زبان فارسی همدلی و ارتباطی محکم و پایداری میان میراث فرهنگی پیش از اسلام و بعد آن برقرار کرد.