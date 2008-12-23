  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۷

همایش بزرگداشت پدر شعر فارسی در مشهد پایان یافت

همایش بزرگداشت پدر شعر فارسی در مشهد پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: سومین روز و آخرین روز از همایش بین المللی رودکی پیش از ظهر امروز با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در محل سالن همایش های پارک علم وفناوری مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در اختتامیه نخستین همایش بین المللی بزرگداشت پدر شعر فارسی رودکی در مشهد با بیان اینکه یکی از بزرگترین تمدن های جهان در فلات ایران و خراسان بزرگ شکل گرفته است افزود: رودکی آغازگری بود که فردوسی تکمیل کننده آن است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سالگرد فوت رودکی با سالگرد ولادت فردوسی امری تصادفی نیست، گفت: باری که رودکی از دوش بر زمین نهاد فردوسی این بار را بر دوش گذاشت.

محمدی زاده با اشاره به اینکه شعر رودکی یاری دهنده فارسی زبانان امروز است گفت: شعر رودکی امروز پرچمی برای همبستگی فارسی زبانان در سراسر دنیا است.

وی با بیان اینکه شعر رودکی کامل ترین قالب های شعر فارسی است گفت: تبلور فرهنگ، آرمان گرایی و آرمان خواهی در اشعار وی موج می زند.

محمدی زاده برگزاری چنین همایش هایی را مصونیت از آسیب های معنوی با اتکا به فرهنگ فارسی و اسلامی ذکر کرد و گفت: روان بودن، سادگی، نشاط و شادابی، مردمی بودن و ... از ویژگی های اشعار رودکی است و رودکی بوسیله زبان فارسی همدلی و ارتباطی محکم و پایداری میان میراث فرهنگی پیش از اسلام و بعد آن برقرار کرد.

کد مطلب 805014

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها