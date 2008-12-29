5 تا 6 درصد کودکان دچار اختلالات گفتاری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی "سایکالوجی تودی"، دانشمندان روانشناسی به این نتیجه رسیده اند که رفتارهای اجتماعی روزمره می تواند موجب تشدید این اختلالات شود و مهمترین آسیب روحی آن نیز پایین آمدن اعتماد به نفس در کودکان است.

بر اساس تحقیقات انجام شده درصد اختلالات گفتاری در کودکان زیاد نیست اما به دلیل تاثیر چند جانبه آن در زندگی خانوادگی تحصیلی و شغلی از اهمیت خاصی برخوردار است.

اختلالات تلفظی، تشدید اختلال در خواندن و نوشتن و اختلالات یادگیری از عمده‌ ترین اختلالات گفتار و زبان شایع در بین کودکان است که موجب تضعیف اعتماد به نفس می شود.

سن آموختن اعتماد از تولد تا یک ‌سالگی است و چنانچه کودک در این زمان دچار لکنت باشد تائید و تشویق لازم را از اطرافیان نمی گیرد و اعتماد به نفس او دچار آسیب می شود.

درمان این عارضه اهمیت زیادی دارد زیرا با این کار از بروز مسائل بعدی از جمله تمسخر کودکان در مدرسه و منزوی شدن آنان جلوگیری خواهد شد.