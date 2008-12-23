  1. استانها
  2. اردبیل
۳ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۲

سرانه اهدای خون در اردبیل کمتر از شاخصهای کشوری است

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان انتقال خون اردبیل گفت: با وجود دریافت سالانه 25 هزار واحد خونی از اهدا کنندگان در اردبیل، سرانه اهدای خون این استان کمتر از شاخصهای کشوری است.

حبیب‌ حبیب‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال جاری نیز میزان دریافت خون از اهدا کنندگان در استان اردبیل به بیش از 25 هزار واحد برسد.

وی اضافه کرد: البته با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و استقبال مردم اردبیل برای اهدای خون در این ماه و بویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا، میزان اهدای خون به صورت قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان از تمام شهروندان اردبیل خواست که با توجه به هزینه های بالای فرآوری و پالایش خون و نیز به علت فاسد شدن سریع آن، اهدای خون را منحصر به ایام محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا نکرده و در تمام طول سال به این عمل خیر اقدام نمایند.

وی در ادامه با بیان اینکه 41 درصد اهداکنندگان خون در اردبیل به عنوان اهدا کنندگان مستمر شناسایی شده اند، تصریح کرد: میزان آلودگی خون اهدا کنندگان در اردبیل تنها شش درصد می باشد که رقم بسیار پایینی است.

حبیب زاده با اشاره به اینکه تاکنون از مجموع اهدا کنندگان خون در اردبیل فرد آلوده به ویروس ایدز شناسایی نشده است، ابراز داشت: تنها در چند مورد خون آلوده به هپاتیت c شناسایی و معدوم گردیده است.

