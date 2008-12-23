پیگیری مباحث فرهنگی در روستاها از سوی دهیاران ضروری است

به گزتارش خبرنگار مهر در لاهیجان، نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم عصر سه شنبه در جمع دهیاران و شوراهای این منطقه اظهار داشت: شوراها بستر و زمینه های پیشرفت و توسعه شهرستان و روستاها را فراهم کرده و به عنوان حلقه اتصال مردم و مسئولان و رابطی امین علاوه بر رعایت سلسله مراتب اداری، دولت و دستگاه های اجرایی را در ارائه خدمات بیشتر به مردم یاری کنند.

وی عنوان کرد: شوراهای اسلامی و دهیاران باید دستگاههای اجرایی را در امر اطلاع رسانی از خدمات دولت یاری کنند.

قاسمی با ذکر این مطلب که تلاش دشمن ایجاد جنگ روانی و نا امیدی در ملت ایران است، افزود: باید هوشیار وآگاه باشیم و قدر نظام مقدس جمهوری اسلامی را بدانیم زیرا مسئولان نظام با اخلاص و دلسوزانه در راستای رفع مشکلات مردم زحمت می کشند.

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم ادامه داد: شوراها پلهای ارتباطی بین مردم روستاها و مسئولین هستند و در رفع مشکلات روستاها نقش بسیار موثری دارند.

قاسمی اظهار داشت: انتظار می‌رود تا در جهت رفع مشکلات روستاها ادارات و شوراهای اسلامی و دهیاران ارتباط و همکاری بیشتری با هم داشته باشند.