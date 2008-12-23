ارتقای سطح همکاریهای فناوری ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار دکتر واعظ زاده خاطرنشان کرد: در زمینه کسب و تولید فناوریهای پیشرفته موفقیتهای رو به توسعه ای در ایران حاصل شده است.

وی افزود: دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراکز تحقیق و توسعه و شرکتهای دانش بنیان زیادی در بخش دولتی و غیر دولتی در کشور فعال شده اند.

وی اظهار داشت: از حدود دو سال قبل به منظور هماهنگی و تقویت این فعالیتها و حمایت راهبردی دولت از آنها معاونت علمی و فناوری تشکیل شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین فعالیتهای کشورمان را در حوزه حمایت و پشتیبانی از نخبگان تشریح کرد.

دکتر عماد الصابونی وزیر ارتباطات و فناوری کشور سوریه نیز با ابراز خشنودی از سفر به ایران و بازدید از برخی مراکز صنعتی و فناوری کشورمان بر گسترش همکاریهای علمی و فناوری دو کشور تاکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری سوریه اظهار داشت: توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری در سوریه رو به افزایش است و به همین منظور کمیسیون عالی پژوهش تحت نظر نخست وزیر سوریه تشکیل شده است.

در این دیدار دکتر واعظ زاده از این کمیسیون برای بازدید از ایران دعوت به عمل آورد.