اعتبارات عمرانی استان زنجان 23 درصدرشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد ظهر امروز در جلسه شورای فنی استان زنجان ، افزود: مجموعه اعتبارات عمرانی استان در سال 1387 بیش از 187 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اهمیت نظارت و بررسی پروژه‌های عمرانی توسط شورای فنی استان ادامه داد: وظیفه شورای فنی در عرصه احداث ، تولید و نظارت بر پروژه‌های عمرانی بسیار خطیر و حساس بوده و مدیریت جامع ، دقیق و سریع را می‌طلبد. ضمن آنکه حجم کار نیز نباید باعث غفلت از بررسی پروژه‌ها گردد.

استاندار زنجان در ادامه خواستار استفاده از تکنولوژی جدید در تولید مصالح ساختمانی مقاوم در برابر زلزله و حوادث غیر مترقبه شد و بر لزوم تشویق بخش خصوصی جهت تولید این نوع مصالح تاکید کرد.

رئوفی نژاد افزود: یکی از ابزارهای تشویقی در زمینه تولید مصالح ساختمانی مرغوب، الزام استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازها در استان می باشد.

در پایان جلسه ممنوعیت ورود مصالحی که در استان توانایی تولید آن وجود دارد و نیز ساخت هفت شرکت تولید کننده مصالح ساختمانی در 7 شهرستان و فراهم نمودن تسهیلات و زیر ساختهای لازم جهت تولید مصالح ساختمانی مرغوب تصویب شد.