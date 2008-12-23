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۳ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۰۴

نگرانی فرانسه از تاثیر لغو آتش بس بر روند سازش خاورمیانه

نگرانی فرانسه از تاثیر لغو آتش بس بر روند سازش خاورمیانه

نخست وزیر فرانسه امروز تاکید کرد بدون برقراری آتش بس در غزه، قدم مثبتی در مسیر برقراری سازش میان فلسطینیان و صهیونیستها برداشته نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسوا فیون بعدازظهر سه شنبه در یک نشست خبری مشترک در قاهره با احمد نظیف همتای مصری خود گفت: ما امیدواریم که گفتگوها درباره آتش بس در غزه به نتایج مثبتی برسد و در صورت عدم ادامه آتش بس هیچ تغییری بوجود نخواهد آمد.

فیون همچنین بر حمایت پاریس از مصر برای برقراری صلح در خاورمیانه تاکید کرد.

نخست وزیر فرانسه افزود: پاریس خواستار ادامه مذاکرات اسرائیلی ها و فلسطینیان است و تمامی تلاش خود را در این زمینه به عمل می آورد.

آتش بس میان اسرائیل و حماس روز 19 دسامبر پایان یافت.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تهدید کرد که در صورت تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه عملیات استشهادی را از سر خواهد گرفت.

کد مطلب 805061

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