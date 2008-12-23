مشکل آلودگی هوا با ممنوعیت خودروهای تک سرنشین حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران امروز در حاشیه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای شهر در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این همان بحثی است که کمیته اضطرار می تواند مانند تعیین محدوده طرح ترافیک پیشنهاد دهد. ما در شورا نیز به صورت تک تک مسایل را مطرح نکرده و به صورت مجموعه ای از مسایل عنوان می کنیم.

وی افزود: اگر جلوی خودروهای تک سرنشین نیز گرفته شود شهروندان چگونه باید رفت و آمد کنند. هر چند موافق این موضوع نیستیم که خودروها تک سرنشین باید باشند اما باید این مسئله به صورت مجموعه عملیات سودمند و تاثیر گذار اجرا شود مثلا مسیری برای اتومبیلهای با ظرفیت بالا در معابر اختصاص داده شود.

چمران با بیان اینکه ازدحام شهروندان و کمبود ناوگان اتوبوسرانی به گونه ای نیست که از شهروندان درخواست عدم استفاده از خودرو را به صورت تک سر نشین نداشت افزود: وقتی که بحث سهمیه بندی بنزین نیز مطرح شد گفتیم با این کار مشکل حل می شود اما فقط اوضاع تا یک هفته خوب بود و شهروندان با تهیه بنزین لیتری 400 تومان با خودروهای خود دوباره به سطح شهر آمدند. الان نیز مانند سال گذشته است و فقط مقدار کمی از ترافیک کاسته شده است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در تابستان روزی داشتیم که مصرف بنزین در کل کشور به 750 میلیون لیتر رسید که شاید اگر سهمیه همان 100 لیتر می ماند این اتفاق نمی افتاد.

وی با بیان اینکه وقتی امکان وسیله آسایش تردد وجود ندارد هر قانونی که بگذارید به طریق دیگری مشکل ساز می شود اظهار داشت: ممنوعیت تردد خودروهای تک سرنشین نیز مانند مواردی چون جدا کردن اتوبوسها، تغییر ساعت کار و دولت الکترونیک است و تنها در صورت تحقق سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی است که می توان برای تک سرنشینها عوارض گذاشت یا اجازه تردد نداد.

چمران در ادامه در مورد مشکل سوخت اتوبوسهای گاز سوز با بیان اینکه پیشنهاد 50 درصد اتوبوس گاز سوز و 50 درصد اتوبوس دیزلی برای تردد در شهر داده ایم که هم اکنون نیز اتوبوسهای دیزلی در شهر هستند گفت: 500 دستگاه اتوبوس گاز سوز گرفته ایم ولی با همان مشکل کمبود جایگاههای سوخت، افت فشار و هزینه بالای تعمیر و نگهداری آنها مواجه هستیم که بخش خصوصی نیز به صرفه نبودن این مسئله را بیان می کند.

وی افزود: اتوبوسهای گاز سوز با این مشکل مواجه هستند اما به لحاظ اینکه به یک سوخت متکی نباشیم، گفتیم هم گاز سوز و هم گازوئیل سوز مورد استفاده قرار بگیرند.