  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۵۲

فیلمبرداری "مسافر قبله" پایان یافت

فیلمبرداری "مسافر قبله" پایان یافت

فیلم کوتاه "مسافر قبله" به نویسندگی و کارگردانی حامد هوشیاری پس از پایان فیلمبرداری در مراحل آماده‌سازی برای نمایش به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مضمونی دینی دارد و با محوریت حج و زیارت ساخته شده و به زودی تدوین آن آغاز می‌شود. عباس کشاورز فیلمبرداری را در مکه، مدینه و تهران انجام داده و امید مارکویی تنها بازیگر فیلم اولین نقش‌آفرینی خود را تجربه کرده است.

فیلم کوتاه "انتظار" آخرین تجربه هوشیاری است که در جشنواره انتظار گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه تهران امسال از سوی مجید رجبی معمار مدیر شبکه در ویژه برنامه عید فطر "جشن رمضان" برنده تندیس جشنواره، سفر حج عمره و دیپلم افتخار شد. جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون این تندیس را به حامد هوشیاری تقدیم کرد.

کد مطلب 805069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها