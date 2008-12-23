فیلمبرداری "مسافر قبله" پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مضمونی دینی دارد و با محوریت حج و زیارت ساخته شده و به زودی تدوین آن آغاز می‌شود. عباس کشاورز فیلمبرداری را در مکه، مدینه و تهران انجام داده و امید مارکویی تنها بازیگر فیلم اولین نقش‌آفرینی خود را تجربه کرده است.

فیلم کوتاه "انتظار" آخرین تجربه هوشیاری است که در جشنواره انتظار گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه تهران امسال از سوی مجید رجبی معمار مدیر شبکه در ویژه برنامه عید فطر "جشن رمضان" برنده تندیس جشنواره، سفر حج عمره و دیپلم افتخار شد. جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون این تندیس را به حامد هوشیاری تقدیم کرد.