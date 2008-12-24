عربستان به منظور آسایش زائران خانه خدا سعی در توسعه مسجدالحرام دارد، اما مشارکت غیرمسلمانان در این طرح منجر به برانگیخته شدن احساسات مسلمانان شده است.

مسلمانان تمایلی به مشارکت بریتانیایی‌ها در توسعه مسجدالحرام ندارند

هر سال هزاران مسلمان به منظور ادای فریضه حج راهی خانه خدا می شوند، به طوری که خیابانهای منتهی به حرم مملو از نمازگزاران و طواف کنندگان کعبه است. در شرایط فعلی گنجایش این مکان مقدس به 900 هزار نفر می رسد که قرار است طی پروژه جدید مساحت آن گنجایش بیش از 1 میلیون و نیم حاجی و طی پروژه های بعدی گنجایش بیش از 3 میلیون نفر را داشته باشد.

از میان کسانی که در توسعه مسجدالحرام مشارکت می کنند معماران بریتانیایی هستند که قرار است توسعه مسجدالحرام را به عهده گیرند. در حالی که تنها مسلمانان اجازه ورود به مکه را دارند و توسعه مسجدالحرام با حضور غیرمسلمانان امری بدیهی به شمار می رود. اگرچه این برای اولین بار نیست که شرکتهای بیگانه در اجرای طرحهای ساخت و سازهای حساس در خاورمیانه فعالیت می کنند، اما حضور آنها در مسجدالحرام واکنشهای بسیاری در بر خواهد داشت.

سامی عنقاوی معمار عربستانی و مؤسس مرکز مطالعات حج از این موضوع احساس نگرانی کرده و گفت هرکس که بخواهد معماری هر مسجدی را برعهده بگیرد ابتدا باید آن را بازدید کند.وی مؤسس مرکزی که هدف آن محافظت از میراث اسلامی معماری در مکه و مدینه است از حضور مهندسان غیر مسلمان اظهار نگرانی کرد.

این نگرانی تنها مختص به او نیست بلکه پیش از شروع بازسازی مسجدالحرام بیشتر مسلمانان از این اقدام نگران خواهند شد. هم اینک عربستان به منظور بازسازی و توسعه، بسیاری از بناها را چون نخستین مدرسه اسلامی که حضرت محمد (ص) در آن به مردم آموزش می داد و خانه خدیجه (س) را در معرض تخریب و ویرانی قرار داده است.

منتقدان بسیاری مانند عنقاوی از این پروژه ها اظهار نگرانی کرده، آن را عاملی برای تخریب ساختمانهای تاریخی مکه دانسته و معتقدند عربستان سعی در ساخت هتلهای بسیار شیک 5 ستاره، آپارتمانهای بسیار زیبا و رستورانهای مجلل دارد و با توجه به پول بسیاری که از حجاج می گیرد کمترین حمایت را از آنها می کند و تنها سعی در خارج کردن پول حجاج از جیب آنها را دارد.

الکسو خواستار مبارزه با یهودی‌سازی میراث فرهنگی قدس شد

سازمان علوم، تربیت و فرهنگ عرب (الکسو) وابسته به اتحادیه عرب طی همایشی خواستار مبارزه با یهودی‌سازی میراث فرهنگی و اسلامی قدس و مسجدالاقصی در فلسطین شد.

شرکت‌کنندگان در نوزدهمین همایش بین‌المللی قدس که جمعه با همکاری سازمان علوم، تربیت و فرهنگ عرب (الکسو) در تونس برگزار شد، ضرورت همکاری میان کشورهای اسلامی را برای مبارزه با پروژه‌های رژیم اشغالگر اسرائیل جهت ثبت میراث فلسطین به نام صهیونیستها مورد تأکید قرار دادند.

شرکت‌کنندگان از عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب خواستند تا به وزیران خارجه کشورهای عضو کمیته میراث جهانی یونسکو نامه‌ای بفرستد و طی آن از جایگاه اسلامی قدس و مقدسات مسلمانان در این خصوص حمایت کند.

نمایشگاه "قدس شهر الهی" در بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود

نمایشگاه عکس "قدس شهر الهی" از سوی عکاس ترکی با هدف اهتمام به تاریخ و قداست مسجدالاقصی تا 25 دسامبر (5 دی) در بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود. این نمایشاگاه عکس در چارچوب فعالیتهای فرهنگی سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین از سوی عکاس ترکی سلیمان جوندوز در قالب 51 عکس که مسجدالاقصی، فعالیتهای اجتماعی و تجاری ساکنان قدس را به تصویر کشیده است، برگزار می‌شود.

هدف از این نمایشگاه که تا 25 دسامبر ( 5 دی) ادامه دارد، یادبود تاریخ ادیان سه گانه آسمانی ( اسلام، مسیحیت و یهودیت) بوده و اهتمام به قداست مسجدالاقصی در تاریخ گذشته و حال آن است. طی این نمایشگاه رنجهای ملت فلسطین در شهر قدس و اندوه کودکان بی گناه به تصویر در آمده است.

بیشتر این عکسها متعلق به مسجدالاقصی است که در شب و روز از زوایای مختلف گرفته شده است. برخی از آنها داخل مسجدالاقصی را نشان می‌دهد که برخی در آن نماز می‌خواندند و برخی دیگر قرآن. تصاویر دیگر مربوط به راهبه های مسیحی و دیوار ندبه است. عکاس این تصاویر نام نمایشگاه را با توجه به مضمون آنها قدس شهر الهی عنوان کرد. زیرا معتقد است که قدس محل فرود ادیان سه گانه آسمانی بوده که با اسلام به پایان رسیده‌اند و قدس تنها شهری است که در قرآن، انجیل و تورات مدح شده و شهر مقدسی است که تمدن از آن متولد شده است. سلیمان جوندوز از مشهورترین عکاسان ترکی است که 25 سال به حرفه عکاسی مشغول است.

قدس از منظر قوانین بین‌المللی بررسی ‌شد

همایش قدس به منظور بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه تحریف تاریخ و تمدن این شهر سه‌شنبه 3 دی در اردن برگزار ‌شد. طی این همایش موضوعاتی چون قدس و قوانین بین المللی، قدس و سازمانهای بین المللی، وضع قوانین درباره قدس و مرکز قانونی شهر قدس بررسی شد.

تحریف تاریخ و تمدن قدس و تخریب آن، ابن عربی و قدس، روابط فرهنگی میان قدس و دمشق در قرن 12 میلادی، درگیریهای عربها و صهیونیستها درباره قدس طی این همایش بررسی شدند. همایش قدس با حضور استادان حقوق و تاریخ اردن و با همکاری مجمع اسلامی بیت المقدس اردن و دانشگاه فیلادلفیا سه شنبه 3 دی ماه در این دانشگاه برگزار شد.

حج امسال وحدت مسلمانان عراق را به جهانیان ثابت کرد

امام و خطیب جمعه مسجد شواف در عراق حج امسال را پرثمر خواند و گفت: حج امسال بهترین فرصت بود تا وحدت مسلمانان عراق اعم از شیعه و سنی به جهانیان ثابت شود. حارث عبیدی امام و خطیب جمعه مسجد شواف در منطقه یرموک اظهار داشت: ایام حج امسال نشانگر وحدت مسلمانان عراق بود. نشانه اینکه آنها از اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند و می توانند در کنار یکدیگر مسالمت آمیز زندگی کنند.

وی با اشاره به اینکه حجاج عراقی اعم از شیعه و سنی که در موسم حج بودند نقاط مثبت و قوت خود را به جهان ارائه کردند، افزود: برخی چهره منفی از مسلمانان عراق داشتند و تصور می کردند اختلافات قومی و مذهبی در عراق حاکم است، اما هنگامی که وحدت میان مسلمانان حتی وحدت و اتفاق نظر میان علمای شیعه و سنی را در ایام حج می دیدند تعجب می کردند. طی حج مسلمانان عراق وحدت خود را به جهانیان ثابت کردند.

علامه فضل‌الله دوشنبه را اول ماه محرم اعلام کرد

مرجع تقلید شیعیان لبنان روز دوشنبه 29 دسامبر (9 دی‌ماه) را اول ماه محرم و آغاز سال جدید هجری قمری اعلام کرد.

علامه محمد حسین فضل الله از علمای برجسته و از مراجع تقلید شیعیان لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اول ماه محرم آغاز سال هجری قمری 1430 مصادف با دوشنبه 29 دسامبر (9 دی) سال 2008 است. همچنین روز عاشورا چهارشنبه 7 ژانویه ( 18 دی) سال 2009 خواهد بود.

علامه فضل الله در ادامه این بیانیه آورده است: از خدواند می خواهیم که این سال را سال خیر و برکت، پیروزی و آزادی امت اسلام قرار دهد و مسلمانان از همه توان و اقتدار خود برای پیشرفت و آزادی استفاده کنند.

واقعه کربلا مربوط به همه مسلمانان است

دکتر یاسین سوید با تأکید بر اینکه واقعه کربلا مربوط به همه مسلمانان است، به دارالفتوای لبنان پیشنهاد داد هر سال با حلول ماه محرم مجموعه سخنرانیهایی درباره تبیین شهادت، رسالت امام حسین (ع) و عبرتهای این روز برگزار و نسبت به این موضوع به درستی اطلاع‌رسانی شود.

دکتر یاسین سوید استاد تاریخ دانشگاه لبنان و کارشناس استراتژی امور بین المللی و عربی تأکید کرد: واقعه کربلا واقعه ای بزرگ برای همه مسلمانان است. باید مسلمانان را مقابل حقایق تاریخی که هیچ شکی در آن نیست آگاه کرد. واقعه کربلای امام حسین (ع) نزد شیعیان از اهمیت بسیاری برخوردار است، در حالیکه این حادثه تنها به شیعیان اختصاص ندارد، بلکه متعلق به همه مسلمانان است و هیچ فرقی میان شیعه و سنی در این زمینه وجود ندارد.

این کارشناس با اشاره به اینکه هر ساله در آستانه فرا رسیدن ایام محرم گروههای شیعه طی ده روز به یادبود رشادتهای نوه نبی اکرم (ص) به سوگواری می پردازند و طی این ده روز مجالس عزاداری برگزار می کنند، یادآور شد: همه مسلمانان باید در کنار شیعیان این روز را برای محبوبترین انسان در قلب پیامبر اکرم (ص) زنده نگهدارند و بدون اختلاف در این ایام مشارکت کنند.

استاد تاریخ دانشگاه لبنان با تأکید بر اینکه بدون در نظر گرفتن اینکه حضرت علی (ع) شیعه و یا سنی است، او نخستین مسلمان است و از نخستین همراهان نبی اکرم و مؤمن به رسالت او بوده است، افزود: ایمان فرزندش امام حسین به رسالت اسلام و تمایل او برای اشاعه صادقانه آن کمتر از پدرش نبود. بنابراین رسالت کربلا تنها متعلق به شیعیان نیست بلکه متعلق به همه مسلمانان است.

وی با تأکید بر لزوم آگاهی مسلمانان جهان از رشادتهای امام حسین به دارالفتوای لبنان پیشنهاد داد تا هر سال با حلول ماه محرم سلسله سخنرانیهایی درباره تبیین معنای شهادت و رسالت امام حسین (ع) و عبرتهای این روز برگزار شود و نسبت به این امر اطلاع رسانی شود. دارالفتوای این کشور به صورت رسمی در مراسمی که گروههای شیعه به این مناسبت همه ساله برگزار می کنند مشارکت کنند و به تبیین جایگاه نوه رسول خدا (ص) و رسالت او بپردازند.

عراق برای عزاداری‌های ماه محرم اعلام آمادگی کرد

با نزدیک شدن به عزاداری‌های دهه اول ماه محرم، عراق به منظور خدمت‌رسانی به میلیونها زائر سیدالشهداء اعلام آمدگی کرد.

عقیل خزعلی استاندار کربلا با اشاره به اینکه عراق آماده ارائه خدمات امنیتی برای میلیونها زائر در ماه محرم است، اظهار داشت: در این ماه، این شهر شاهد میلیونها زائر است و به منظور خدمت‌رسانی هر چه بهتر شوراها، هیئتها و حسینیه‌های مختلف همکاری می‌کنند.

علی جاسم محمد مدیرکل پلیس کربلا نیز از منع حمل عکس و تصویر مراجع تقلید، شخصیتهای دینی و سیاسی خبر داد و گفت: به منظور خدمت‌رسانی به زائران خانه خدا مانع نصب خیمه در خیابانها شده تا زائران بتوانند به‌راحتی رفت و آمد کنند.

تعطیلی استانی در عراق به مناسبت عید غدیر

استان ذی قار عراق به مناسبت عید سعید غدیر خم چهارشنبه 27 آذر ماه تعطیل رسمی خواند. حیدر عبدالواحد بنیان معاون اداری استان ذی قار عراق با اعلام این خبر، برخی اداره ها را از این تعطیلات استثنا کرد مانند اداره بهداشت.

همچنین شورای اعلای اسلامی عراق در دانمارک طی پیامی فرا رسیدن روز عید سعید غدیر خم را به محضر امام زمان (عج)، امت اسلام، شیعیان جهان و ملت عراق تبریک گفت.

شیخ الازهر خطوط زرد و قرمز را رد کرده است

در پی دست دادن شیخ الازهر با شیمون پرز، شیخ محلاوی گفت طنطاوی با این اقدام خطوط زرد و قرمز را رد و نسبت به مهمترین مسئله امت اسلام اظهار ناآگاهی کرده است.

احمد محلاوی مبلغ مسلمان مصری ضمن محکوم کردن شیوه محمد سید طنطاوی شیخ الازهر در زیر سؤال بردن مسائلی که برای مسلمانان مهم است، اقدام وی را تحریک آمیز خواند که خشم و غضب همه مسلمانان را بر می انگیزد. سکوت او بهتر از بیان سخنان آتشین است. سخنان او از جایگاه علمای مسلمان می کاهد.

محلاوی با اعتراض به کلام و شیوه شیخ الازهر در دست دادن با پرز در همایش گفتگوی ادیان اخیر در نیویورک، یادآور شد: با شیوه و روش طنطاوی کاملا مخالفم. او به همه خطهای قرمز و زرد تعدی کرده به ویژه اینکه نسبت به مهمترین مسئله امت اسلام اظهار نادانی کرده، شیوه او منفی بوده است. من دانش آموز کوچکی در جهان اسلامی هستم که سرشار از علمای اندیشمند و گرانقدر است، اما به نظر من شیخ الازهر جرم بزرگی در حق امت اسلام مرتکب شده که تنها خدا می تواند او را محاسبه کند.

اقتصاددانان مسلمان برای رفع بحران مالی جهان راهکار ارائه کنند

علی جمعه با اشاره به افزایش بحران مالی میان کشورهای جهان از همه اقتصاددانان مسلمان خواست به منظور رفع بحرانهای مالی کنونی بر اساس قوانین نظام مالی اسلامی، راهکارهایی ارائه کنند.

دکتر علی جمعه مفتی مصر با تأکید بر اینکه کارشناسان مسلمان اقتصاد می توانند در رفع بحرانهای مالی کمک بسیاری کرده و در فعال سازی نظام مالی جهانی نقش به سزایی ایفا کنند، اظهار داشت: نظام بانکداری اسلامی بر توسعه پایه های تولیدی در تجارت، صنعت و کشاورزی استوار است و بانکها نقش شرکا را بازی می کنند.

وی با اشاره به اینکه اسلام در زمینه اقتصادی قوانین و اصولی دارد که اگر بانکها و سرمایه گذاران بر اساس آن فعالیت کنند جلوی هر گونه بحران در این زمینه گرفته می شود، از کارشناسان مسلمان اقتصادی و اقتصاددانان مسلمان خواست برای رفع بحرانهای مالی جدید بر اساس شریعت اسلام راهکارهایی ارائه کنند.

فرهنگ حقوق بشر در عربستان توسعه می‌یابد

با توجه به انتقادات بسیار نهادهای غربی نسبت به عدم رعایت حقوق بشر در عربستان، قرار است طی برنامه‌های مختلف حقوق بشر در این کشور توسعه و ارتقا یابد. ترکی سدیری رئیس شورای ملی حقوق بشر عربستان از افزایش برنامه های تکمیلی برای اشاعه فرهنگ حقوق بشر خبر داد و گفت: شورای حقوق بشر بر مسائلی که مورد اهمال واقع شده اند، تمرکز می کند.

وی اظهار داشت: عربستان در زمینه حقوق بشر مورد انتقاد بسیاری از سوی کشورهای غربی قرار گرفته است، در حالی که آنها شناخت درستی از چگونگی حقوق بشر و رعایت آن در این کشور ندارند و آداب و رسوم و سنتهای عربستان را نمی شناسند. شورای حقوق بشر تلاش می کند با توجه به انتقاداتی که شده با نمایندگان شوراها و سازمانهای حقوق بشر غرب تعامل و نسبت به مسائل این چنینی آگاهیهایش را ارتقا بخشد.

رئیس شورای حقوق بشر این کشور نسبت به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری همه شوراها و نهادهای رسمی و ملی برای تحقق اهداف انسانی در حمایت از حقوق بشر و نگهداری آن ابراز خرسندی کرد و افزود: اشاعه حقوق بشر با هدف افزایش اطلاع رسانی در احترام به حقوق دیگری از سوی رسانه های گروهی اشاعه می یابد و در همه سطوح محلی، منطقه ای و بین المللی تحقق خواهد یافت.

همایش "فرهنگ حقوق بشر" در عربستان برگزار شد

نخستین همایش "فرهنگ حقوق بشر" به منظور اشاعه آموزه‌های اسلامی در زمینه رعایت حقوق همنوعان، یکشنبه اول دی‌ماه در عربستان برگزار شد. این همایش به منظور اشاعه فرهنگ حقوق بشر و حمایت از آن برگزار می شود تا احترام به انسان و آزادیهای او مورد توجه قرار گیرند.

با توجه به اینکه حقوق بشر از اصول اساسی دین اسلام به شمار می رود، این همایش در راستای اشاعه آموزه های اسلامی و مبارزه با پدیده های خشونت و هتک حرمت دیگران برگزار می شود. گسترش احترام به خود و دیگری ازدیگر اهداف این همایش عنوان شده است.

مسلمانان بریتانیا خواستار ارائه چهره واقعی اسلامی شدند

گروهی از مسلمان بریتانیا در دیدار با مسئولان دینی عربستان مشکلات و مسائل اقلیت مسلمان بریتانیا را مطرح کرده و خواستار ارائه چهره واقعی اسلام شدند. یک هیئت 6 نفره از مسلمانان بریتانیا شامل رؤسا و مسئولان سازمانها و نهادهای اسلام بریتانیا دیروز اول دیماه با مسئولان وزارت خارجه عربستان، مجلس شورا، انجمن جهانی مسلمانان، مجمع جهانی جوانان مسلمان، سازمان کنفرانس اسلامی و بانک توسعه اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

آنها طی برگزاری نشست خبری در ریاض به بررسی وضعیت اقلیت مسلمان بریتانیا پرداخته و مسائل آنها را مورد توجه قرار دادند. این هیئت اعزامی بازدید از کشورهای اسلامی را در بهبود وضعیت اقلیت مسلمان بریتانیا و رفع مشکلات آنها ضروری خواندند.

آنها با اشاره به اینکه جهان اسلام باید به منظور رفع مشکلات اقلیت مسلمان تلاش کند، خواستار ارائه راهکارهایی برای رفع بحرانهای کنونی شدند. این هیئت 6 نفره از مسلمانان بریتانیا هفته گذشته به عنوان بخشی از سفر خاورمیانه خود که روز 23 دسامبر (3 دی ماه) خاتمه می‌یابد از مصر، عربستان، سودان و منطقه دارفور دیدن کردند.

دوربینهای مراقبت در قبرستان مسلمانان فرانسه نصب می‌شوند

در پی تخریب قبرستان مسلمانان فرانسه، دولت این کشور تصمیم گرفت تا دوربینهایی برای مراقبت از قبرستان نصب کند تا از تخریب آنها جلوگیری به عمل آید. در پی افزایش تخریب قبرستان مسلمانان این تصمیم اخذ شد که در شب عید قربان بیش از 500 قبر از 576 قبر مبارزان مسلمان از سوی گروهی از مخالفان اسلام و مسلمانان تخریب شدند.

در پی این اتفاق قرار است دولت فرانسه دوربینهایی برای مراقبت از قبرستان مسلمانان نصب کند تا از قبرستان نظامی نوتردام دی لورته نزدیک شمال شهر آراس، میدان جنگ جهانی اول، محافظت کند. سنگهای منظم سفید قبرستان از آن سربازان مسلمانی بود که برای فرانسه جنگیدند. این سنگها با رنگ سیاه شعارهای نئونازی تخریب شدند. این دوربینها تا پایان آوریل سال آینده نصب خواهند شد تا از تکرار چنین عملی ممانعت به عمل آید.

در طول جنگ جهانی اول صدها هزار سرباز مسلمان از کشورهای افریقایی مستعمره فرانسه برای فرانسه جنگیده و دهها هزار نفر از آنها کشته شدند. حدود 6 میلیون مسلمان در میان جمعیت 63 میلیون نفری فرانسه بزرگترین جامعه اسلامی اروپا به شمار می‌روند.

صومعه سنت کاترینا در مصر بازسازی می‌شود

صومعه سنت کاترینا با هدف بازسازی تاریخ و تمدن مصر و تشریک مساعی با مسیحیان این کشور، مرمت و بازسازی می‌شود. صومعه سنت کاترینا در منطقه سینا طی بزرگترین طرح بازسازی و مرمت آثار تاریخی مسیحیان این کشور، مورد بازسازی قرار می گیرد. قرار است این صومعه با همکاری دولت مصر، اتحادیه اروپا و همچنین قطر بازسازی شود.

صومعه کاترینا در منطقه سینا قرار دارد که از مقدسترین و تاریخی ترین بناهای مسیحیان این کشور به شمار می رود. این صومعه در قرن ششم میلادی ساخته شده است. کوهی که این صومعه بر روی آن قرار دارد از بلندترین کوههای سینا است.

سنت کاترینا از مهمترین قدیسان مصر است که جایگاه ویژه ای نزد مسیحیان این کشور دارد.

نمایشگاه "صنایع کشاورزی کشورهای اسلامی" برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه "صنایع کشاورزی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی" از 24 تا 28 می سال 2009 (اوایل خردادماه) در عربستان برگزار می‌شود.

مرکز اسلامی توسعه تجارت وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در مراکش با همکاری وزارت کشاورزی عربستان و سازمان کنفرانس اسلامی این نمایشگاه را برگزار می کنند. این نمایشگاه همزمان با چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنیها در عربستان برگزار می شود.

نشست "بحران غذایی جهان و تأثیر آن بر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی" در حاشیه این نمایشگاه طی دو روز 25 و 26 ماه می برگزار می شود و کارشناسان و اقتصاددانان کمبود غذا در جهان را بررسی کرده و برای رفع این کمبودها راه حلهایی کارساز ارائه می کنند.

همایش "گفتگوی اسلام و مسیحیت" در ترکیه برگزار شد

همایش "گفتگوی اسلام و مسیحیت" با هدف تقریب میان دیدگاههای این دو دین، 25 و 26 آذرماه در ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان در این همایش طی برگزاری کارگاههای مختلف مسائل مهم مرتبط با تثبیت و تقویت گفتگوی اسلام و مسیحیت را مورد توجه قرار دادند.

منیب اندریا رئیس کلیسای انگلیکن اردن و قدس در این همایش اظهار داشت: روابط قوی و مسالمت آمیزی میان ملت فلسطین و میان پیروان ادیان اسلام و مسیحیت وجود دارد. مسلمانان و مسیحیان در کنار یکدیگر به منظور مبارزه با تعرضات صهیونیستها تلاش می کنند. مسلمانان و مسیحیان به گونه ای در کنار یکدیگر زندگی می کنند که نمونه بارز و برجسته همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان این دو دین در جهان به شمار می روند.

همایش "اقتصاد اسلامی" برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "اقتصاد اسلامی" به منظور مبارزه با بحرانهای اقتصادی در کشورهای اسلامی در ماه مارس (اسفندماه) در اندونزی برگزار می‌شود. برگزاری همایش بین‌المللی "اقتصاد اسلامی" تلاشی برای مبارزه با رکود اقتصادی جهان است تا به واسطه آن مشکلات اقتصادی پیش روی جهان اسلام نیز برطرف شود.

این همایش که در کوالالامپور پایتخت اندونزی برگزار می‌شود، مسائل اقتصادی کشورهای اسلامی را مورد توجه قرار می‌دهد و به منظور مبارزه با بحرانهای کنونی اقتصادی راهکارهایی ارائه می‌کند. در این همایش کشورهای اسلامی به منظور تبیین ویژگیهای اقتصاد اسلامی و رفع بحران در کشورهای خاورمیانه مشارکت می‌کنند تا چگونگی پیشرفت اقتصادی کشورهای اسلامی را بررسی کنند. اندونزی تلاش می‌کند تا نقش سازنده‌ای در مبارزه با بحرانهای اقتصادی جهان به ویژه میان کشورهای اسلامی ایفا کند و در راستای ترقی کشورهای اسلامی اقداماتی ویژه انجام دهد.

کتاب "فهم قرآن؛ تفسیر واضح بر اساس ترتیب نزول" اثر جابری منتشر شد

جلد اول و دوم کتاب "فهم قرآن؛ تفسیر واضح بر اساس ترتیب نزول" تألیف محمد عابد الجابری اندیشمندان مراکشی از سوی مرکز مطالعات وحدت عربی در بیروت منتشر شد. این کتاب، کتابی سه جلدی است که محمد عابد الجابری تفاسیر مختلف قرآن را مورد بررسی قرار داده و بر اساس ترتیب نزول قرآن به تفسیر آیات پرداخته است.

جلد اول این کتاب 52 سوره را در بر می‌گیرد که علق تا سوره یوسف است که مؤلف سه مرحله را بررسی می‌کند: یک نبوت و ربوبیت و الوهیت، دوم بعثت و قیامت، بخش سوم ابطال شرک و پاکسازی ازعبادت بتها. جلد اول این کتاب در 400 صفحه تألیف شده است. مؤلف معتقد است که قرآن کریم طی 20 سال بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده، تسلسل سوره ‌ا تسلسلی منطقی است و بازگشت به وقایعی که در زمان پیامبر اکرم (ص) اتفاق افتاده است منطق این سوره‌ها را کشف می‌کند.

جلد دوم این کتاب دارای 431 صفحه است و محمد عابد الجابری تفسیر 38 سوره از سوره حجر تا حج را مورد بررسی قرار می‌دهد. این جلد نیز دارای سه بخش است که بخش اول شامل ارتباط با قبایل، بخش دوم محاصره پیامبر اکرم (ص) در شعب ابوطالب و هجرت مسلمانان به حبشه و بخش سوم پس از محاصره و ارتباط با قبایل و آمادگی هجرت به مدینه است.

دایرةالمعارف "هنر اسلامی" در امارات منتشر شد

شورای فرهنگ و میراث ابوظبی دایرةالمعارف "هنر اسلامی" از زمان حضرت محمد (ص) تا پایان دوران عثمانیها را به منظور ارائه دستاوردهای تمدنی، فرهنگی و هنری اسلامی منتشر کرده است. این دایرةالمعارف با همکاری مؤسسه موزه بدون مرز و شورای فوق به زبان عربی منتشر شده که طی آن عکسهایی از دورانهای مختلف تاریخ مسلمانان به منظور ارائه دستاوردهای تمدنی، فرهنگی و هنری آنها چاپ شده است.

مقالات و تحقیقات متنوعی در این کتاب با عنوانهای هنر اسلامی در موزه ها به عنوان سفیران تمدن، دریای مدیترانه پیش از فتوحات اسلامی، پیامبر اکرم (ص) و خلفای راشدین، امویها و دمشق نخستین پایتخت، تزئین با ترسیم، عباسیها، پایتخت امویها در اندلس، هندسه اسلامی در این کتاب به چاپ رسیده است.

نشست شوراهای علمی علوم شرعی برگزار می‌شود

نخستین نشست شوراهای علمی علوم شرعی عربستان با هدف اهتمام به اشاعه قرآن و علوم قرآنی فردا چهارشنبه 4 دی ماه در عربستان برگزار می‌شود. طی این نشست فعالیتهای شوراهای علمی علوم شرعی در زمینه آموزش، اشاعه و تفسیر قرآن بررسی می شوند.

در این نشست 6 شورای تخصصی علوم شرعی عربستان به منظور هماهنگی و همکاری بیشتر با یکدیگر مشارکت می کنند تا با ساماندهی ارتباطات و فعالیتها جهت خدمت رسانی به اسلام و آموزه های اسلام فعالیت کنند. طی این نشست همکاری و هماهنگی شوراهای دینی به دور از اتلاف وقت و استفاده بیشتر از سرمایه مادی و معنوی بررسی می شود.