آتش سوزی مسجد در فرانسه اقدامی تحریک آمیز و جنایتکارانه بود

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام اخیر نژاد پرستانه در فرانسه نسبت به هتک حرمت به مسجد سن پریس در حومه شهر لیون و آتش سوزی و از بین رفتن تعدادی از قرآنهای موجود در آن مسجد را به شدت محکوم کرد و از این اقدام تحریک آمیز و جنایتکارانه ابراز انزجار کرد.