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۳ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۳۸

اردوی 4 روزه اسپانیا؛

تیم ملی فوتبال بامداد فردا به عازم اسپانیا می شود/ جمشیدیان خط خورد

تیم ملی فوتبال بامداد فردا به عازم اسپانیا می شود/ جمشیدیان خط خورد

تیم ملی فوتبال کشورمان به منظور برپایی اردویی تدارکاتی بامداد فردا از طریق فرانکفورت عازم کشور اسپانیا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان فوتبال ایران ساعت 3 بامداد فردا با پروازهواپیمایی لوفت هانزا ابتدا راهی شهرفرانکفورت آلمان خواهند شد و پس از توقفی 3 ساعته در فرودگاه این شهرحوالی ساعت 30/7 عازم شهربارسلونا اسپانیا می شوند و سپس با پروازی یک ساعته بارسلونا را به مقصد شهر لاکرونیا ترک خواهند کرد.

تیم فوتبال کشورمان بجز احمد جمشیدیان که به دلیل مصدومیت از جمع اردونشینان حذف شد با 22 حاضر در تورنمنت عمان عازم اردوی اسپانیا می شود.

تیم فوتبال ایران پس از دوجلسه تمرین روز شنبه 7 دی ماه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم منتخب "گالی چیا" که از وجود سه ملی پوش اسپانیایی نیز سود می برد، خواهد رفت.

طبق برنامه ریزی انجام شده کاروان تیم فوتبال کشورمان پس از اردوی 4 روزه خود در اسپانیا روز 8 دی ماه به کشوربازمی گردد.

کد مطلب 805114

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