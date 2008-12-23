به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دهمین دوره کتاب‌سال ولایت با حضور حسن طارمی عضو هیئت علمی ومحمدعلی مهدوی‌راد دبیر علمی این جایزه عصر امروز در سرای اهل قلم برگزار شد.



در ابتدای این برنامه حسن طارمی با اشاره به سابقه ده ساله این جایزه گفت: هدف کتاب سال ولایت بررسی آثاری است که درباره شخصیت، تعالیم و آموزه‌های ائمه شیعه و آنچه که در محور باور شیعی قرار می گیرد منتشر شده‌اند.

این جایزه بر اساس طرحی در جهت معرفی کتابهایی که در حوزه اثبات عقاید شیعه و دفاع از این عقاید و معرفی علمی و استدلالی شیعه، ائمه و تعالیم آنها و شناسایی آنها به بهترین شکل به مردم است.

عنوان کتاب سال ولایت از دوره دوم این جایزه شکل گرفت و از آن پس کتابهای با محور ولایت و نیز معرفی یکی از معصومین در دو حوزه کودک و نوجوان پیگیری شد.

طارمی ادامه داد: امسال کتابهای داخلی انتشار یافته در سال 1386 و خارجی منتشر شده در سال 2007 بدون محدودیت زبانی و مکانی چه در جهان اسلام و چه خارج از جهان اسلام بررسی شده‌اند.

وی افزود: امسال آثاری که مربوط به امام هفتم امام موسی ابن کاظم(ع) باشند در بخشی ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به گفته وی مراسم اختتامیه این مراسم با حضور و سخنرانی آیه‌الله سبحانی روز پنجشنبه 5 دیماه در قم برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست خبری محمدعلی مهدوی‌راد دبیر علمی جایزه در سخنانی گفت: کتاب سال ولایت حوزه‌های تالیف، ترجمه، تحقیق و بازخوانی متون پیشین را درباره موضوع ولایت و ائمه اطهار مد نظر قرار داده است که امسال 950 عنوان کتاب داخلی و 110 عنوان کتاب خارجی مورد ارزیابی قرار گرفتند.



وی ادامه داد: امسال 75 عنوان کتاب چاپ اول مربوط به ولایت و ائمه شیعه در حوزه کودک و نوجوان توسط کارشناسان این حوزه داوری شد و آثار برگزیده مشخص شده‌اند.

دبیر علمی جایزه کتاب سال ولایت درباره نحوه گزینش آثار نهایی افزود: موسسه خانه کتاب، کتابخانه ملی، مجلاتی که به کتابگذاری و کتابشناسی می پردازند، جستجوهای مستقیم و اطلاعات فردی و جمعی و کتابهای ارسال شده توسط ناشران، ماخذ و منابع ما در بررسی آثار در دبیرخانه کتاب سال ولایت بوده است.

مهدوی‌راد اضافه کرد: پس از بررسی آثار در مرحله اول هیئتی مرکب از اساتید حوزه و دانشگاه کتابها را در مرحله دوم بررسی کردند و در مرحله سوم نیز سه تن از اساتید آثارراه یافته را در دو مرحله داوری کردند و هر اثری که امتیاز آن بین 85 تا 92 بوده است عنوان تشویقی خواهد گرفت و هر اثری که از 92 تا 100 امتیاز گرفته است به عنوان برگزیده اعلام خواهد شد.

به گفته وی امسال از میان 950 عنوان کتاب داخلی تعداد 200 اثر به مرحله دوم راه یافت که از میان آنها 58 اثر به مرحله سوم رسید و از این تعداد هم 8 اثر به دور نهایی راه یافته‌است.

دبیر جایزه کتاب سال ولایت با بیان اینکه این جایزه در بخش خارجی برگزیده‌ای نخواهد داشت گفت: متاسفانه امسال در حوزه پژوهشهای خارج از کشور که مرتبط با موضوع مورد نظر جایزه باشد اثری حائز رتبه برگزیده شناخته نشده است ضمن اینکه امسال حوزه تعریف فعالتر از حوزه ترجمه بوده است.

وی افزود: از سالی که به عنوان سال امام علی(ع) نامیده شد هر ساله کتابهایی که مربوط به یک امام بوده مورد بررسی ویژه ما بوده‌است و سال آینده هم جایزه ویژه این بخش به کتابهایی تعلق خواهد گرفت که آثار مربوط به امام هشتم را مورد توجه قرار داده‌اند.

به گفته این پژوهشگر همچنین ناشر یا موسسه پژوهشی که بیشترین حجم کمی و کیفی انتشار را در حوزه کتابهای مربوط به ائمه داشته است مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

مهدوی‌راد با تاکید بر مردمی بودن این جایزه گفت: از ابتدای بنیانگذاری این جایزه بنا داشتیم که حرکتی فرهنگی و مردمی در سطح کل جامعه انجام دهیم و در ادامه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از طرح ما حمایت کرد و در حال حاضر یکی از مشارکین جایزه است ضمن اینکه امسال نهاد مردمی معاونت فرهنگی مجموعه حرم حضرت فاطمه معصومه(س) به تولیت آیت الله مسئولی یاری کننده کتاب سال ولایت در قم است.

وی افزود: ما امسال همانند جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به هر کدام از برگزیدگان 22 سکه بهار آزادی و به هر کدام از تشویقیها 12 سکه بهار اهداء خواهیم کرد.

مهدوی‌راد با اشاره به کمکهای علمی زنده یاد سید جعفر شهیدی به این جایزه گفت: تا سال گذشته که ایشان در قید حیات بودند همراه با آیت الله سبحانی از نظر علمی جایزه را حمایت می کردند که امسال به جای ایشان از دانش ابوالقاسم گرجی استاد دانشگاه تهران در کنار آیت الله سبحانی استفاده خواهیم کرد.

به گفته مهدوی‌راد دهمین دوره جایزه کتاب سال ولایت روز پنجشنبه هفته جاری در محل شبستان امام خمینی مجموعه حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و با سخنرانی آیةالله سبحانی برگزار خواهد شد.