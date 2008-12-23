۳ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۶

انتشارات علمی و فرهنگی:

کتابهای روانشناسی و علوم تربیتی با بیشترین تقاضا مواجه هستند

انتشار کتب روانشناسی و علوم تربیتی با بیشترین تقاضا از استادان و دانشجویان روبرو می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس یافته‌های مرکز افکارسنجی انتشارات علمی و فرهنگی که از میان 450 نفر از استادان و دانشجویان برخی از دانشگاهها و مراکز تربیت معلم به عمل آمده است پس از کتب روانشناسی و علوم تربیتی انتشار کتابهای مختص به فرهنگ و تمدن و اخلاق در مقطع کارشناسی و انتشار کتب تخصصی در حوزه‌های فرهنگ و تمدن و علوم و فنون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از اولویت بیشتری برخوردارند.

در این نظرسنجی که با استفاده از جدول مورگان و به صورت تصادفی ساده و خوشه‌ای و از میان 21 گروه کتب تخصصی به انجام رسیده است انتشار کتب با موضوعات بازرگانی و حمل و نقل، حقوق، فلسفه و کلام از اولویتهای کمتری برخوردار هستند.

همچنین بررسی نتایج این نظرسنجی و مقایسه میانگینهای به دست آمده از سه گروه استادان و دانشجویان دکترا، دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی نشان می‌دهد که با افزایش سطح تحصیلات، ترجیح یا درجه اولویت و اهمیت عناوین مذکور بیشتر می‌شود.

 افراد دارای مدرک تحصیلی دکترا در مقایسه با افراد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد برای موضوعات فوق اهمیت بیشتری قائل هستند نتایج جالب توجه دیگری از این نظرسنجی  که حول محور کتاب و کتابخوانی انجام شده است بزودی منتشر خواهد شد.
