معرفی 30 روستای نمونه کهگیلویه و بویراحمد در ایام دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نادر منتظریان عصر امروز در سومین نشست ستاد سیمرغ استان، افزود: افتتاح 30 پروژه بزرگ و کلیدی استان به نمایندگی از سایر پروژه ها، تهیه مستند عملکردها در دستگاههای اجرایی، برپایی همایشها و تعیین میادینی در شهرهای استان به نام میدان انقلاب، از دیگر برنامه های این ستاد است.

وی ضمن اشاره به فعالیتها و موقعیت مطلوبتر ستاد سیمرغ استان در بین سایر استانهای کشور بیان کرد: در این استان از زمان آغاز فعالیت این ستاد و تشکیل کمیته هفتگانه، مقدمات کار فراهم شده واقدامات خوبی به عمل آمده است.

وی اظهار داشت: دبیران ستادی استانها در این زمینه دو جلسه در مرکز کشور داشته اند که از فعالیتها و عملکردهای ستاد سیمرغ کهگیلویه و بویراحمد تقدیر شد.

منتظریان یاد آور شد: اکنون که در سی امین سالگرد انقلاب و در آستانه ورود به دهه چهارم پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و با توجه به شرح وظایف بسیار مهمی که در حوزه دستاوردها و عملکردهای 30 ساله نظام بر عهده این ستاد است، کمیته ها باید فعالتر شده و هر جا موانعی وجود دارد با همکاری و همفکری برطرف شود.

منتظریان نقش رسانه های جمعی را در اطلاع رسانی و یاری کردن مسئولین در بیان دستاوردهای انقلاب بسیار با اهمیت دانست و افزود: از رسانه ها انتظار می رودبا تلاشی مضاعف، دین خود را به انقلاب و مردم ادا کنند.