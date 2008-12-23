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۳ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۲۵

معرفی 30 روستای نمونه کهگیلویه و بویراحمد در ایام دهه فجر

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: معرفی 30 روستای نمونه استان در ایام دهه مبارک فجر از مهمترین برنامه های ستاد سیمرغ این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نادر منتظریان عصر امروز در سومین نشست ستاد سیمرغ استان، افزود: افتتاح 30 پروژه بزرگ و کلیدی استان به نمایندگی از سایر پروژه ها، تهیه مستند عملکردها در دستگاههای اجرایی، برپایی همایشها و تعیین میادینی در شهرهای استان به نام میدان انقلاب، از دیگر برنامه های این ستاد است.

وی ضمن اشاره به فعالیتها و موقعیت مطلوبتر ستاد سیمرغ استان در بین سایر استانهای کشور بیان کرد: در این استان از زمان آغاز فعالیت این ستاد و تشکیل کمیته هفتگانه، مقدمات کار فراهم شده واقدامات خوبی به عمل آمده است.

وی اظهار داشت: دبیران ستادی استانها در این زمینه دو جلسه در مرکز کشور داشته اند که از فعالیتها و عملکردهای ستاد سیمرغ کهگیلویه و بویراحمد تقدیر شد.

منتظریان یاد آور شد: اکنون که در سی امین سالگرد انقلاب و در آستانه ورود به دهه چهارم پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و با توجه به شرح وظایف بسیار مهمی که در حوزه دستاوردها و عملکردهای 30 ساله نظام بر عهده این ستاد است، کمیته ها باید فعالتر شده و هر جا موانعی وجود دارد با همکاری و همفکری برطرف شود.

منتظریان نقش رسانه های جمعی را در اطلاع رسانی و یاری کردن مسئولین در بیان دستاوردهای انقلاب بسیار با اهمیت دانست و افزود: از رسانه ها انتظار می رودبا تلاشی مضاعف، دین خود را به انقلاب و مردم ادا کنند.

کد مطلب 805135

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