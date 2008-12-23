سهام 20 میلیون ریالی پاداش تیم های فوتسال و فوتبال نوجوانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و طی مراسمی حواله های سهام 20 میلیون ریالی یکی از بانک های خصوصی کشور به کادر فنی و بازیکنان تیم های فوتسال و نوجوانان فوتبال که در مسابقات جهانی و قهرمانی نوجوانان آسیا نتایج درخشانی را کسب کردند، اهدا شد.

البته پس از قهرمانی تیم فوتبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا تنها از سوی وزیر کشور به هر یک از اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم یک عدد سکه بهار آزادی اهدا شد ولی سایر سازمان های ذیربط هنوز به وعده های خود برای اهدای پاداش های این موفقیت بزرگ به این بازیکنان عمل نکرده اند.

از سوی دیگر پس از برگزاری اردوهای استعدادیابی مختلف در سراسر کشور و انتخاب بازیکنان مستعد توسط مربیان تیم فوتبال نوجوانان، 70 نفر نهایی قرار است از روز شنبه در کمپ تیم ملی نهایی شرکت کنند. در این مرحله نفرات در دو گروه و هر گروه در سه روز در تست هایی نهایی شرکت می کنند که بازیکنان برتر این تست ها برای حضور در مراحل اصلی آماده سازی تیم نوجوانان انتخاب می شوند.

نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای شرکت در مسابقات جهانی نیجریه، از روز 21 دیماه و با حضور نفرات حاضر در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا و نفرات برتر اردوهای استعدادیابی برگزار می شود.

طبق برنامه کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان و نظر مساعد فدراسیون فوتبال قرار است این اردو در جزیره کیش برگزار شود که قرار است هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری این اردو صورت گیرد.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که چندی پیش در ازبکستان برگزار شد، ضمن کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی، عنوان قهرمانی آن مسابقات را هم از آن خود کرده بودند.