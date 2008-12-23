۳ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۱۸

10 طرح توجیهی صنعت گردشگری در گلستان تهیه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از تهیه بیش از 10 طرح توجیهی صنعت گردشگری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر امروز در جلسه طرح های گردشگری استان افزود: تاکنون طرح توسعه مهمانسرای جهانگردی ناهارخوران گرگان، طرح احداث مجموعه اقامتی پذیرایی بندرترکمن، طرح احداث مجتمع اقامتی پذیرایی چهارباغ استان گلستان- سمنان، طرح تجهیز دفتر خدمات مسافرتی ناهارخوران تهیه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین طرح احداث مجموعه اقامتی تفریحی پذیرایی شرکت سیاوش موج، پیش طرح باغ پرندگان و پیش طرح گل فشان نفتلیجه گمیشان تهیه و در زمینه تهیه پیش طرح جاده سلامت و پارک جنگلی اقدامات خوبی انجام شده است.

فعالی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات سرمایه گذاران، ایجاد، توسعه و یا مرمت تاسیسات گردشگری است.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: با توجه به عدم دسترسی به شرکتهای تخصصی جهت تهیه طرح توجیهی گردشگری، اقدام به تهیه طرح های توجیهی توسط شرکت مشاوره ای و خدمات گردشگری آفتاب ساحلی هیرکانیا در استان گلستان شده است.

وی یادآورشد: ارائه طرح های درست توجیهی، صنعت گردشگری استان گلستان را گسترش  می دهد.

536 جاذبه تاریخی و فرهنگی و 30 منطقه نمونه گردشگری در گلستان شناسایی شده است.

