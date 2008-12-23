10 طرح توجیهی صنعت گردشگری در گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر امروز در جلسه طرح های گردشگری استان افزود: تاکنون طرح توسعه مهمانسرای جهانگردی ناهارخوران گرگان، طرح احداث مجموعه اقامتی پذیرایی بندرترکمن، طرح احداث مجتمع اقامتی پذیرایی چهارباغ استان گلستان- سمنان، طرح تجهیز دفتر خدمات مسافرتی ناهارخوران تهیه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین طرح احداث مجموعه اقامتی تفریحی پذیرایی شرکت سیاوش موج، پیش طرح باغ پرندگان و پیش طرح گل فشان نفتلیجه گمیشان تهیه و در زمینه تهیه پیش طرح جاده سلامت و پارک جنگلی اقدامات خوبی انجام شده است.

فعالی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات سرمایه گذاران، ایجاد، توسعه و یا مرمت تاسیسات گردشگری است.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: با توجه به عدم دسترسی به شرکتهای تخصصی جهت تهیه طرح توجیهی گردشگری، اقدام به تهیه طرح های توجیهی توسط شرکت مشاوره ای و خدمات گردشگری آفتاب ساحلی هیرکانیا در استان گلستان شده است.

وی یادآورشد: ارائه طرح های درست توجیهی، صنعت گردشگری استان گلستان را گسترش می دهد.

536 جاذبه تاریخی و فرهنگی و 30 منطقه نمونه گردشگری در گلستان شناسایی شده است.