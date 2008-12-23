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۳ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۲۹

به دنبال اختلاف نظر با محمدی ؛

مصطفوی جلسه مدیران را ترک کرد / انتخابات انجام نشد

مصطفوی جلسه مدیران را ترک کرد / انتخابات انجام نشد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به دنبال اختلاف نظر با مسئولان فدراسیون فوتبال نشست امروز مدیران باشگاههای کشور را ترک کرد تا به دنبال حد نصاب نرسیدن اعضا، انتخابات نماینده مدیران تعطیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاههای لیگ برتر قرار بود چهار نماینده مدیران باشگاهها برای حضور در مجمع سازمان لیگ برتر انتخاب شوند اما به دلیل بروز اختلاف بین مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با عزیزمحمدی و متعاقب آن ترک جلسه از سوی داریوش مصطفوی، جلسه از حد نصاب لازم افتاد تا انتخابات برگزار نشود.

براساس این گزارش، داریوش مصطفوی در این نشست نسبت به اظهارات علیپور در مورد تماشاگران باشگاه پرسپولیس انتقاد کرد که این اظهار نظر وی با واکنش رئیس سازمان لیگ برتر مواجه شد. عزیز محمدی خطاب به داریوش مصطفوی گفت که علیپور به پرسپولیسی ها توهین نکرده و این اتفاق حاصل شیطنت یکی از رسانه ها بوده است. ضمن اینکه بارها تماشاگران پرسپولیس به اهالی فوتبال توهین کرده اند که قصد داشتیم مسابقات این تیم را بدون تماشاگر برگزار کنیم.

در ادامه این نشست زمانی که بحث به ماجرای انتخاب چهار مدیر باشگاه برای حضور در مجمع عمومی سازمان لیگ کشیده شد، مصطفوی پیشنهاد داد چهار مدیرعامل تیم های اول تا سوم لیگ فصل گذشته و قهرمان جام حذفی انتخاب شوند که این پیشنهاد وی با مخالفت اعضا مواجه شد.

با اعلام این مخالفت داریوش مصطفوی به همراه محمود خوردبین محل جلسه را ترک کردند تا عملا انتخابات از حد نصاب بیفتد. با این شرایط قرار است این انتخابات در زمان دیگری برگزار شود.

پس از ترک جلسه توسط داریوش مصطفوی ، برخی مدیران و مسئولان باشگاههای لیگ برتری به انتقاد از اقدام وی پرداختند و حتی برخی نیز حق را به علیپور دادند که از مسائل فرهنگی باشگاه پرسپولیس انتقاد کرده بود!

کد مطلب 805147

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