هدف تیم ملی میدان دادن به جوانهاست/ استعفای دایی از ابتدا واقعیت نداشت

احمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود : مربیان تیم ملی در دیدارهای تدارکاتی اخیر با استفاده از بازیکنان جوان و نخبه لیگ این فرصت را ایجاد کردند تا چهره های جوان و با استعداد فوتبال کشور توانایی های خود را بروز دهند و برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم ملی با نفرات ثابت رقابت کنند که این استراتژی انگیزه و نشاط و شادابی خاصی به تیم ملی بخشیده و باعث شده جایگاه هیچ بازیکنی در تیم ملی تضمین شده نباشد.

ابراهیمی اضافه کرد: خوشبختانه در تورنمنت عمان و دو دیداری که تیم کشورمان مقابل اکوادور و چین برگزار کرد، بازیکنان جوان بسیار با انگیزه نشان دادند و تا حدود زیادی رضایت کادر فنی را جلب کردند.

وی اضافه کرد: اینگونه دیدارها محک بسیار خوبی برای بازیکنان جدید خواهد بود تا به هماهنگی و برنامه های تاکتیکی کادر فنی نزدیک شوند و دیدار با تیم "گالی چیا" اسپانیا نیز در همین راستا خواهد بود.

سرپرست تیم فوتبال کشورمان با تاکید براینکه تیم ملی با برگزاری دیدارهای تدارکاتی بدنبال آینده نگری و شناسایی بازیکنان شایسته در پست های مختلف است یادآور شد: هدف اصلی تیم ملی صعود به جام جهانی است که تحقق این هدف بزرگ می طلبد تا تیم ملی در هر پست بازیکنان آماده و جایگزین مناسبی را در اختیار داشته باشد تا در صورت نیاز مشکلی برای جایگزینی نفرات اصلی و ذخیره نداشته باشد و خوشبختانه اینگونه دیدارها شرایط مناسبی را برای داشتن مجموعه ای از بازیکنان آماده فراهم می کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید براینکه جو رفاقت و صمیمت بر اردوی تیم ملی حاکم است و مسائلی که به تازگی در خصوص اختلاف کادر فنی با فدراسیون فوتبال مطرح می شود واقعیت ندارد، اظهار داشت: کسانی به اختلافات دامن می زنند که نمی خواهند تیم ملی در فضایی آرام و بدور از حاشیه فعالیت کند و از همین رو به هر ترفندی متوسل می شوند تا آرامش تیم ملی را مختل کنند که خوشبختانه با موضع گیری های قاطع و شفاف علی دایی و مسئولان فدراسیون فوتبال مشخص شد اینگونه مسائل واقعیت ندارد.

ابراهیمی تصریح کرد: از ابتدا نه استعفای دایی واقعیت داشت و نه مشکلات مالی فدراسیون. کسانی به این مسائل دامن می زنند که هر بار به طریقی سعی می کنند تیم ملی را به حاشیه ببرند و متاسفانه برخی از رسانه ها نیز با این موج غلط همراه می شوند و ذهن مردم و دوستداران تیم ملی را مخدوش می کنند.

سرپرست تیم ملی تاکید کرد: یکپارچگی و دوستی و یکدلی و صمیمیت در بین بازیکنان و کادر فنی تیم ملی مثال زدنی است و این مجموعه با چنین انسجام و وحدتی هدفی جز صعود به جام جهانی و خوشحال کردن دل مردم ندارد و بدخواهان تیم ملی بدانند که با اینگونه فشارهای جانبی و حاشیه سازی ها نمی توانند تیم ملی را از هدف بزرگی که دارد، دور کند.