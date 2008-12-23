آموزش و پرورش در نهادینه شدن فرهنگ بهداشت قضایی در جامعه تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد سیاوش پور بعد از ظهر امروز در گردهمایی مشترک مدیران و مسئولین حراست ادارات آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به اینکه جوانان و نوجوانان سرمایه های اصلی جامعه ما بوده و سلامت روح و جسم آنان متضمن سلامت آینده جامعه است، اظهار داشت: تطابق افراد با ارزشها و هنجارهای اجتماعی جامعه باید از سنین پایه آغاز شود که در این راستا آموزش و پرورش می تواند با تکیه بر قدرت تعلیمی و تربیتی خویش به تقویت فرهنگ قانون پذیری نسل های آینده کمک شایانی انجام دهد .

وی افزود: درمان عدم قانون پذیری صحیح و رفع نواقص فرآیندهای فرهنگی، اجتماعی باید در محیط های آموزشی رفع شود تا مهمترین گام در مسیر پیشگیری از وقوع جرائم و معضلات اجتماعی و فرهنگی که در راس برنامه های قوه قضاییه بوده با همکاری و تعامل نهادهای آموزشی و تربیتی برداشته شود .

رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به تهاجم گسترده فرهنگ غرب از دریچه های ارتباطی و رسانه های گروهی، لزوم اطلاع رسانی و آگاهی جوانان نسبت به این خطرات خاموش را مورد تأکید قرار داد .

این مسئول خاطرنشان کرد: در اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از وظایف اصلی قوه قضاییه پیش بینی شده که با تاکیدات رئیس قوه قضاییه در امر بهداشت حقوقی و قضایی زمینه ها و ابعاد گوناگون آن طراحی و درحال اجرا بوده که تعامل ضابطه مند و مناسب همه سازمان ها و نهادهایی اجرایی می تواند در به سرانجام رسیدن آن نقش مهمی را ایفا کند.