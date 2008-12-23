استفاده از تلفن همراه در مدارس آسیبهای مخربی در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک نبی‌ الله حیدری بعد ازظهر امروز در گردهمایی بزرگ آموزشی معاونان و مربیان پرورشی نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر اراک با موضوع آسیب ‌شناسی اجتماعی در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) اراک افزود: تبلیغات گسترده دشمنان و ترویج برخی از خرافات در بین خانواده‌ها نیز آسیب‌ های فراوانی در جوانان و خانواده ایجاد می کند.

وی خواستار مشارکت آحاد مردم به ویژه مجموعه آموزش و پرورش و خانواده‌ ها برای مقابله با این آسیبها شد و اضافه کرد: والدین وظیفه اصلی تربیت جوانان را بر عهده دارند که باید بر رفتار فرزندان خود نظارت داشته باشند.

فرمانده انتظامی با تاکید بر اینکه مربیان پرورشی وظیفه سنگینی در زمینه آگاهی جوانان از خطرات ناشی از تهاجم فرهنگی دارند افزود: همچنین مربیان پرورشی در آشنایی قشر جوان با ارزشهای اسلامی و انقلابی نقش مهمی دارند.

وی با تاکید بر اینکه با ورود تکنولوژی و فناوری به کشور هجمه فرهنگی دشمنان نیز آغار شده است گفت: عدم آشنایی والدین، مسئولان و معلمان با تکنولوژی روز عمده ترین مشکل در انحرافات و آسیبهای جوانان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری با اشاره به اینکه همه وظیفه دارند برای پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی تلاش کنند تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران بر مبنای نگاه فرهنگی شکل گرفت و هدف آن حاکمیت دین بر جامعه و نهاد خانواده بود.

وی اظهار داشت: دشمنان از راههای مختلف در صدد بیراهه کشاندن جوانان هستند که در این راستا این قشر باید هوشیار باشند و دشمنان را در رسیدن مقاصد پلیدشان ناکام کنند.