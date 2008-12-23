به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نقی کمالی بعد از ظهر امروز در بازدید از خط لوله تقویتی انتقال گاز به شهرستان خلخال اظهار داشت: برخی از این پروژه ‌ها در سی ‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح خواهد شد که برای افتتاح اینن پروژه ها اعتباری بالغ بر 255 ریال هزینه شده است.

وی ‌افزود: از مجموع این پروژه‌ها 60 طرح گازرسانی از جمله گازرسانی به روستاها، صنایع، ‌شهرکهای صنعتی و جایگاه CNG تکمیل می شود و به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل بیان داشت: همچنین عملیات اجرای 55 پروژه گازرسانی روستایی، صنعتی،‌ خانگی و جایگاه ‌های سوخت ‌گیری نیز در خلال جشنهای دهه فجر سال جاری آغاز می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: میزان و حجم شبکه 115 گازرسانی قابل افتتاح شرکت گاز استان اردبیل، ‌628 کیلومتر می باشد که این میزان شبکه گذاری تاکنون بی ‌سابقه بوده است.

کمالی عنوان کرد: همچنین با نصب 13 هزار و420 علمک در بخش گازرسانی به روستاها بیش از 14 هزار خانوار روستایی نیز تحت پوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.