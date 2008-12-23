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۳ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۱۰

551 هکتار بافت فرسوده در کرج موجود است

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول شرکت مجری بافتهای فرسوده شهری کرج گفت: حدود 551 هکتار بافت فرسوده در کلانشهر کرج موجود است که باید نوسازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محسن خلیلی بعد از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: بر اساس مصوبات هیئت وزیران و تاییدیه شورای نگهبان نسبت به سیاست گذاری، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و روستایی شرکت های عمران و مسکن سازان در استان های کشور و به دلیل شرایط ویژه شهرستان کرج در این شهرستان راه اندازی شد.

وی افزود: از آنجا که بافت های فرسوده شهری یک پدیده اجتماعی بوده و به دلیل ناکارآمد بودن آن محلات می تواند چالش هایی برای مدیریت شهری ایجاد کند باید به موضوع احیا و نوسازی این بافت ها اهمیت ویژه ای داد تا با یک عزم ملی و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی بتوان با نوسازی و بهسازی این مناطق امنیت را برای خانواده های ساکن در آن به ارمغان آورد.

خلیلی ادامه داد: بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده بهترین روش برای توسعه پایدار شهری و کمک به حل معضل بزرگ مسکن در شهرستان کرج است و شرکت عمران و مسکن سازان که متولی این کار در کرج است، آمادگی آن را دارد تا مشاوره های تخصصی به تعاونی های مسکن دولتی و خصوصی ارائه دهد و مردم ساکن در بافت های فرسوده را از چگونگی روند اجرای نوسازی این بافت ها آگاه کند.

وی عنوان کرد: دولت در راستای احیای بافت های فرسوده تسهیلاتی را به مردم ارائه می کند که شامل تخفیف 50 درصدی هزینه پروانه، تراکم پایه و مازاد از سوی شورا و شهرداری، عدم دریافت هزینه خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن، پرداخت 140 میلیون ریال تسهیلات به هر واحد مسکونی، پرداخت یارانه، ارائه نقشه رایگان به منازل مسکونی و ... است.

این مسئول یادآور شد: سازمان پارک های شهرداری کرج، سازمان قطارشهری کرج و حومه، شرکت تامین سرمایه، شرکت عمران و مسکن سازان ایران و شرکت تعاونی همراه از سهامداران این شرکت هستند.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی، بستر سازی، اطلاع رسانی، طراحی، تجهیز منابع، سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی، بخش خصوصی و سیار موسسات و شرکت ها از جمله اهداف و وظایف این شرکت است.

کد مطلب 805157

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