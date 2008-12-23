551 هکتار بافت فرسوده در کرج موجود است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محسن خلیلی بعد از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: بر اساس مصوبات هیئت وزیران و تاییدیه شورای نگهبان نسبت به سیاست گذاری، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و روستایی شرکت های عمران و مسکن سازان در استان های کشور و به دلیل شرایط ویژه شهرستان کرج در این شهرستان راه اندازی شد.

وی افزود: از آنجا که بافت های فرسوده شهری یک پدیده اجتماعی بوده و به دلیل ناکارآمد بودن آن محلات می تواند چالش هایی برای مدیریت شهری ایجاد کند باید به موضوع احیا و نوسازی این بافت ها اهمیت ویژه ای داد تا با یک عزم ملی و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی بتوان با نوسازی و بهسازی این مناطق امنیت را برای خانواده های ساکن در آن به ارمغان آورد.

خلیلی ادامه داد: بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده بهترین روش برای توسعه پایدار شهری و کمک به حل معضل بزرگ مسکن در شهرستان کرج است و شرکت عمران و مسکن سازان که متولی این کار در کرج است، آمادگی آن را دارد تا مشاوره های تخصصی به تعاونی های مسکن دولتی و خصوصی ارائه دهد و مردم ساکن در بافت های فرسوده را از چگونگی روند اجرای نوسازی این بافت ها آگاه کند.

وی عنوان کرد: دولت در راستای احیای بافت های فرسوده تسهیلاتی را به مردم ارائه می کند که شامل تخفیف 50 درصدی هزینه پروانه، تراکم پایه و مازاد از سوی شورا و شهرداری، عدم دریافت هزینه خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن، پرداخت 140 میلیون ریال تسهیلات به هر واحد مسکونی، پرداخت یارانه، ارائه نقشه رایگان به منازل مسکونی و ... است.

این مسئول یادآور شد: سازمان پارک های شهرداری کرج، سازمان قطارشهری کرج و حومه، شرکت تامین سرمایه، شرکت عمران و مسکن سازان ایران و شرکت تعاونی همراه از سهامداران این شرکت هستند.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی، بستر سازی، اطلاع رسانی، طراحی، تجهیز منابع، سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی، بخش خصوصی و سیار موسسات و شرکت ها از جمله اهداف و وظایف این شرکت است.