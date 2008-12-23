40 درصد اشتغال کشور در صنعت دام و طیور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهاجر عصر امروز در همایش ملی دام و طیور در گرگان افزود: این در حالی است که ۸۰‬ درصد شاغلان بخش کشاورزی نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش دام و طیور فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر جمعیت دامی کشور افزایش یافته و به تبع آن صنعت دام و طیور نیز از رشد کمی و کیفی مطلوبی برخودار است.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به خودکفایی در بخش صنایع دام و طیور باید به تحقیقات و پژوهش توجه بیشتری شود.

به گفته مهاجر، بدون توجه به تحقیقات، تولیدات با کیفیت در کمیت بالا ممکن نیست و برای رسیدن به این منظور باید به پژوهش توجه اساسی شود.

دبیر این همایش بیان داشت: استان گلستان با داشتن ۸۰‬ هزار واحد تولیدی و ‪ ۳/۶‬میلیون واحد دامی قطب مهم تولید فرآورده های دامی و طیور در کشور است.

دستیار دبیرعلمی این همایش نیز اظهار داشت: تامین غذای مورد نیاز کشور با تاکید بر تولیدات منابع دامی از سیاستهای کلی کشور بوده و با سرمایه گذاری در این بخش انجام می شود.

وی افزود: با توجه به ضرورت این امر باید مراکز علمی و تحقیقاتی برای بهینه کردن تولید در صنعت دام و طیور تلاش گسترده ای انجام دهند.

نخستین همایش ملی سه روزه صنعت دام و طیور کشور با شرکت جمعی از کارشناسان و فعالان این صنعت در گرگان ادامه دارد.