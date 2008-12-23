نیم درصد اعتبارات اردبیل به طرحهای فاخر فرهنگی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فیروز احمدی بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان در محل استانداری اظهار داشت: رویکرد دولت در مباحث فرهنگی رویکری محتوا محور است و این رویکرد دولت موجب توسعه و افزایش موفقیتهای ملی در آینده خواهد شد.
معاون سیاسی استاندار اردبیل با اشاره به سرمایه گذاری دشمنان برای مقابله با مکتب غنی تشیع افزود: دولت برای خنثی سازی این گونه تبلیغات، مسجد محوری را در اولویت برنامه های مربوط به جوانان قرار داده است.
احمدی افزود: هم اکنون با همین رویکرد و با وجود بروز بحرانهای بسیار جدی اقتصادی در جهان و به ویژه غرب، کشور ما کمترین آسیب و خسارت را از این مشکلات جهانی دیده است.
وی در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، یادآور شد: علائم سقوط استکبار یکی پس از دیگری ظاهر شده و زیانهای مالی آمریکا در سالهای اخیر و بحران عراق نمونه هایی از رسوایی های استکبار است.
این مسئول بیان داشت: دشمن در مقطعی از زمان با هدف قراردادن ممالک اسلامی، اندیشه راه اندازی جنگ جهانی سوم را در سر می پروراند، اما با رسوایی مجبور به پذیرفتن شکست خود شد.
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