خطر ارتجاع نسل امروز را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی بعد ازظهر امروز در نشست آموزشی هم اندیشی روش تحلیل سیاسی ائمه جمعه هفت استان کشور که در مشهد برگزار شد، افزود: ارتجاع خطری است که در انقلاب انبیاء نیز وجود داشته و ما در صدر اسلام نیز آن را تجربه کرده و هم اکنون بعد از گذشت 14 قرن در عوارض جانسوز این ارتجاع می گدازیم.

وی ارتجاع و گسستگی نسلها را دو تهدیدی برای کشور برشمرد و عنوان کرد: انقلاب ما به طور کامل تمام عناصر و عوامل جامعه را تحت تاثیر خود قرار نداد بلکه برخی از افراد موثر در جامعه هستند که بر همان رسوم و عقاید گذشته و قبل از انقلاب خود باقی مانده و برخی نیز در احزاب و جناحها هستند که اصول انقلاب را نپذیرفته و به امام و انقلاب ایمان نیاورده اند.

علم الهدی عنوان کرد: امروز آن عناصر چهره نوینی در جامعه به خود گرفته اند و این چهره نو انگیزه ای است که ممکن است سبب تمایل نسل امروز به آنها بشود که از گذشته انقلاب خبر ندارند و نسبت به قبل از انقلاب تجربه ای کسب نکرده اند و امام (ره) را فقط به روایت تصاویر و صدا می شناسند و این امر ممکن است خطر ارتجاع را گریبانگیر انقلاب کند.

وی با پرداختن به موضوع گسستگی نسلها نیز گفت: امروز نسلی که در محور جامعه قرار گرفته مبانی اول انقلاب، حضور امام (ره) هشت سال دفاع مقدس را به عینه درک نکرده است و فرهنگ دفاع مقدس در این نسل اثر نگذاشته است و در این شرایط است که مسائلی چون مشکلات مدیریتی کشور و آموزشهای غلط و انحرافی جریان نخبه باعث گسست نسل امروز با نسلهای گذشته می شود.

وی در ادامه جنگ نرم را یکی از تهدیدات ارادی دشمن دانست و عنوان کرد: جریانهای فکری استکباری با سرمشق گرفتن از پیروزی انقلاب آن را طراحی کرده و در قرقیزستان، تاجیکستان و اوکراین عملی ساختند اما برای اجرای آن در ایران باید ابتدا بستر آن را فراهم کنند.

علم الهدی با بیان این مطلب که برای اثر گذاری جنگ نرم در کشور باید ابتدا جامعه را لاییک کرد، اظهار داشت: دشمن برای آنکه بستر دین را در کشور جمع کند دست به کار شده است و گسترش و توسعه فحشاء و منکرات شرعی تنها راهی است که دشمن برای این منظور در نظر گرفته که وظیفه ما این است با رصد انحرافاتی که برخی جریانها به وجود می آورندو امر به معروف و نهی از منکر مردم را هوشیار کنم.

وی با اشاره به فعالیتهای احزاب در جامعه نیز گفت: در جامعه ولایی ما نظام احزاب در کشور بر حساب جامعه مدنی است.

وی افزود: یکی از اصول جامعه مدنی لیبرال دموکراسی است که تنها راه مشارکت سیاسی را منحصر در احزاب می داند و این امر مشکلات بسیاری را در کشور ما بوجود آورده است زیرا امروز برخی از اعضا خانه احزاب کسانی هستند که اصول اولیه انقلاب را قبول ندارند و معنی رسمی دانستن حزب را آزاد بودن فعالیت های سیاسی می دانند.

وی در رابطه با شعار برخی حزبها برای شرکت در انتخابات نیز گفت: برخی شعار نجات کشور را مطرح می کنند که شعار سلطنت طلبهای خارج کشور است و برخی نیز چون سخن گوی حزب کارگزاران می گوید هدف ما تاسیس نظام تلفیقی است که این به معنای همان التقاط منافقین است که شهید مطهری آنرا شرک نامید و ما باید در برابر این سخنها بایستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف من تعیین خط مشی نیست بلکه عنوان کردن پیشنهاد است.