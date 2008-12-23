33 هزار تن مرکبات در استان گیلان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، ایرج بنیادی عصر امروز در بازدید از باغات مرکبات شرق گیلان اظهارداشت: برداشت مرکبات که از اواسط مهرماه سال جاری در استان آغاز شده، تاکنون 60 تا 70 درصد محصول برداشت شده است.

وی با پیش بینی اینکه امسال 55 تا 57 هزار تن مرکبات در استان گیلان تولید می شود، افزود: این میزان محصول از سطحی معادل 10 هزار و 500 هکتار باغات مرکبات توسط هشت هزار و 700 خانوار بهره بردار تولید می شود.

بنیادی همچنین متوسط عملکرد باغات مرکبات گیلان را 14 تن در هکتار عنوان کرد و اظهارداشت: ارزش اقتصادی این میزان محصول هم اکنون با احتساب 400 تومان در هر کیلو برآورد می شود.

معاون جهاد کشاورزی گیلان در ادامه بارش برف سنگین سال 86 و خسارت شدید درختان مرکبات در اثر سرما زدگی را یکی از دلایل کاهش 50 درصدی تولید مرکبات امسال استان گیلان نسبت به سالهای گذشته که 120 هزار تن بوده عنوان کرد.