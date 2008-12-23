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۳ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۳۵

حمزه زاده:

نرخ هتلهای کشور از هفته آینده اعلام می شود

نرخ هتلهای کشور از هفته آینده اعلام می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر برنامه ریزی گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اعلام نرخ هتلهای کشور برای سال 88 از روز شنبه هفته آینده از طریق روزنامه های کثیرالانتشار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد جمشید حمزه زاده بعد از ظهر امروز در حاشیه اجلاس مدیران هتلداری کشور در مشهد در جمع خبرنگاران و تاکید کرد: تا قبل از سال 85 نرخ هتلها به صورت یک سویه از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام می شد ولی این موضوع در سال های 86 و 87 با هماهنگی تشکلهای مرتبط با صنعت هتلداری هر استانی اعلام شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه در تعیین نرخ و درجه هتلهای استانهای مختلف کشور نماینده ای از جامعه هتلداران حضور دارد، گفت: به رغم اینکه حوزه نظارت بر عهده بخش دولتی است اما در صددیم تا در بحثهای نظارتی صنعت هتلداری از حضور بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: مدیران هتلهای کشور باید از نگاه سنتی خارج شوند و همگام با پیشرفتهای روز و فناوری اطلاعات در جهت توسعه کمی و کیفی صنعت هتلداری اقدام کنند.

حمزه زاده با اشاره به اینکه امروز تغییر در رویکرد سنتی مدیران هتلهای کشور ضروری است گفت: استفاده از آی تی یکی از سیاستهای اصلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در بحث توسعه گردشگری و صنعت هتلداری است.

وی با بیان اینکه تمامی هتلهای کشور به ویژه هتلهای سه تا پنج ستاره ملزم به استفاده از فناوری ITهستند گفت: در راستای استانداردسازی هتلها آموزش الکترونیک در صنعت هتلداری نیز به زودی اجرایی خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی گفت: شروع استاندارد سازی هتلهای کشور با هماهنگی تشکلهای مرتبط با صنعت هتلداری در دستور کار سازمان میراث قرار گرفته است و در استاندارد سازی هتلها از از افراد متخصص در صنعت هتلداری با عنوان عاملان تطبیق استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه همکاری و تعامل با مراکز علمی برای جذب فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با جهانگردی ضروری است، گفت: باید طی تعامل با دستگاههای دولتی بتوانیم خدمات مناسبی را به مسافران فراهم کنیم.

کد مطلب 805198

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