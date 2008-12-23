  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۵۶

ریچارد فولتز:

جایگاه ایران در ترویج معرفت و هنر کم‌نظیر بوده است

جایگاه ایران در ترویج معرفت و هنر کم‌نظیر بوده است

دانشیار دانشگاه کنکوریای کانادا ضمن اشاره به اینکه چینی‌ها همه چیز را از خودشان می‌دانند گفت: ما با بررسی و کاوش بر روی آثار ایرانیان حتی در استخوانهای بر جای مانده از گذشتگان کشور چین در می‌یابیم که بسیاری از ساخته‌ها و مصنوعات دست بشر از ایران به سایر نقاط جهان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد تخصصی "مواجهه جنبش های ایرانیان در دو سده اخیر" صبح امروز در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی برگزار شد.

فولتز گفت:  بسیار از ایرانیان قبل از اسلام، بودایی بودند و بر خلاف نظرات برخی از افراد که ایرانیان را عموما زرتشتی می‌نامند مجسمه‌ های بودا در منطقه خراسان و سایر مناطق ایران یافت شده است.

وی با اشاره به اینکه دین تجاری و اقتصادی در دنیا رواج پیدا کرد بیان داشت: ایران با توجه به اعتقادهای قوی و شیعی که دارد کمترین تأثیر را در اقتصادی شدن دین داشت و همین امر باعث لطمه دیدن کشور ایران است که در عین حال قابل ستایش است.

این محقق امریکایی افزود: یک خارجی نمی‌تواند آن چنان که شایسته است جریان عظیم انقلاب اسلامی را برای مردم ایران توضیح و تبیین نماید. من هم برای احترام به خرد مردم ایران قسمتی از ترجمه یکی از کتابهایم را که معرفی انقلاب اسلامی ایران بود، حذف کردم.

وی در ادامه اظهار داشت: هر کس باید فلسفه و تفسیری مطابق دین خود بیاورد و در سنجش این فلسفه و تفسیرها مهمترین عامل، مفید بودن آن برای نجات انسانها از وابستگی های دنیایی است.

فولتز در تبیین جایگاه علمی کشور ایران عنوان کرد: به طور مثال علم نزد ملت امریکا جایگاهی ندارد و جامعه امریکا از سرشناس ترین فیلسوفان و صاحب نظران خود بی خبرند. این در حالی است که در ایران جایگاه علم و دانش بسیار رفیع است، من برای شرکت در نشستهای علمی که در ایران برگزار می‌شود لحظه‌شماری می‌کنم.

کد مطلب 805212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها