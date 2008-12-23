به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد تخصصی "مواجهه جنبش های ایرانیان در دو سده اخیر" صبح امروز در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی برگزار شد.

فولتز گفت: بسیار از ایرانیان قبل از اسلام، بودایی بودند و بر خلاف نظرات برخی از افراد که ایرانیان را عموما زرتشتی می‌نامند مجسمه‌ های بودا در منطقه خراسان و سایر مناطق ایران یافت شده است.

وی با اشاره به اینکه دین تجاری و اقتصادی در دنیا رواج پیدا کرد بیان داشت: ایران با توجه به اعتقادهای قوی و شیعی که دارد کمترین تأثیر را در اقتصادی شدن دین داشت و همین امر باعث لطمه دیدن کشور ایران است که در عین حال قابل ستایش است.

این محقق امریکایی افزود: یک خارجی نمی‌تواند آن چنان که شایسته است جریان عظیم انقلاب اسلامی را برای مردم ایران توضیح و تبیین نماید. من هم برای احترام به خرد مردم ایران قسمتی از ترجمه یکی از کتابهایم را که معرفی انقلاب اسلامی ایران بود، حذف کردم.

وی در ادامه اظهار داشت: هر کس باید فلسفه و تفسیری مطابق دین خود بیاورد و در سنجش این فلسفه و تفسیرها مهمترین عامل، مفید بودن آن برای نجات انسانها از وابستگی های دنیایی است.

فولتز در تبیین جایگاه علمی کشور ایران عنوان کرد: به طور مثال علم نزد ملت امریکا جایگاهی ندارد و جامعه امریکا از سرشناس ترین فیلسوفان و صاحب نظران خود بی خبرند. این در حالی است که در ایران جایگاه علم و دانش بسیار رفیع است، من برای شرکت در نشستهای علمی که در ایران برگزار می‌شود لحظه‌شماری می‌کنم.