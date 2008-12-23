موگابه اقدامات بوش را به تقلاهای یک اسب در حال مرگ تشبیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رابرت موگابه در پاسخ به درخواستهای آمریکا برای کناره گیری از قدرت گفت:

تیم بوش احمق ترین و نامحبوبترین مجموعه سیاسی در تاریخ ایالات متحده هستند که گفته هایشان برای مردم جهان اهمیتی ندارد.

وی اقدامات بوش در عرصه سیاسی جهان را به آخرین تقلاهای یک اسب در حال مرگ تشبیه کرد و گفت: نظرات بوش برای مردم ما اهمیتی ندارد.

بحران سیاسی در زیمبابوه با دخالت انگلیس از فروردین امسال و از زمان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و هنوز مذاکرات دو حزب زانوپی اف که حزب حاکم این کشور است با حزب جنبش تغییرات دموکراتیک برای تقسیم قدرت به نتیجه نرسیده است.

در مذاکرات انجام شده، رابرت موگابه و مورگان چانگیرای رهبر مخالفان توافق کردند حزب حاکم ریاست جمهوری را داشته باشد و مخالفان پست جدید نخست وزیری را عهده دار باشند اما دو طرف درباره تقسیم وزرا بین دو حزب به نتیجه نرسیدند.

