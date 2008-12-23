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۳ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۱۶

مظفری:

اعلامیه حقوق بشر اسلامی زمینه‌ساز تکثر فرهنگی است

اعلامیه حقوق بشر اسلامی زمینه‌ساز تکثر فرهنگی است

رئیس گروه مطالعات مرکزمطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: کشورهای اسلامی به دنبال تصویب اعلامیه‌ای در سازمان ملل بودند که این اعلامیه منطبق با ارزشهای اسلامی آنها باشد و زمینه‌ساز تکثر فرهنگی در گفتمان حقوق بشر در صحنه بین‌المللی را برای آنها فراهم کند که با تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی این زمینه فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین مظفری، در همایش منشور حقوق بشر اسلامی راهکارها و چالشها به تشبیه دیدگاههای خود پیرامون موضوع منشور یا اعلامیه اسلامی حقوق بشر پرداخت و گفت: کشورهای اسلامی در بخشهای مختلف فرهنگی، سیاسی و مذهبی از تنوع برخوردار هستند و به عنوان نمونه به ترکیه اشاره کرد که از نظام سکولار در قوانین خود برخوردار است و در کنار آن کشوری نیز همانند عربستان است که قوانین آن باید براساس نصوص قرآن باشد.

وی افزود: ایران در اجرای قانون اساسی تلاش می‌کند که قوانین خود را بر مبنای مردم سالاری به اجرا درآورد.

حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به اینکه کشورهای اسلامی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی از تکثر برخوردار هستند تصریح کرد: کشورهای اسلامی در تلاشند که به یک هویت فرهنگی که بر مبنای یکپارچگی باشد دست یابند.

وی به تشریح سیاستهای کشورهای اسلامی در سال های 1948 تا 1981 نیز پرداخت و اظهار داشت: بیش از ده عضو کشورهای اسلامی عضو سازمان ملل متحد که فاقد استراتژی بودند در سیاست های کاملاً متفاوت و فاقد استراتژی بودند ولی در سالهای 1981 تا 2008 تحولات اساسی و چشمگیری در کشورهای اسلامی و در صحنه بین الملی رخ داد.

رییس گروه مطالعات مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی اظهار داشت: بازگشت به اسلام و رد تقلید از غرب در داخل کشورهای اسلامی تحول اساسی بود که در این سال ها صورت گرفت.

کد مطلب 805225

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