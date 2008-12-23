به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین مظفری، در همایش منشور حقوق بشر اسلامی راهکارها و چالشها به تشبیه دیدگاههای خود پیرامون موضوع منشور یا اعلامیه اسلامی حقوق بشر پرداخت و گفت: کشورهای اسلامی در بخشهای مختلف فرهنگی، سیاسی و مذهبی از تنوع برخوردار هستند و به عنوان نمونه به ترکیه اشاره کرد که از نظام سکولار در قوانین خود برخوردار است و در کنار آن کشوری نیز همانند عربستان است که قوانین آن باید براساس نصوص قرآن باشد.

وی افزود: ایران در اجرای قانون اساسی تلاش می‌کند که قوانین خود را بر مبنای مردم سالاری به اجرا درآورد.

حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به اینکه کشورهای اسلامی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی از تکثر برخوردار هستند تصریح کرد: کشورهای اسلامی در تلاشند که به یک هویت فرهنگی که بر مبنای یکپارچگی باشد دست یابند.

وی به تشریح سیاستهای کشورهای اسلامی در سال های 1948 تا 1981 نیز پرداخت و اظهار داشت: بیش از ده عضو کشورهای اسلامی عضو سازمان ملل متحد که فاقد استراتژی بودند در سیاست های کاملاً متفاوت و فاقد استراتژی بودند ولی در سالهای 1981 تا 2008 تحولات اساسی و چشمگیری در کشورهای اسلامی و در صحنه بین الملی رخ داد.

رییس گروه مطالعات مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی اظهار داشت: بازگشت به اسلام و رد تقلید از غرب در داخل کشورهای اسلامی تحول اساسی بود که در این سال ها صورت گرفت.