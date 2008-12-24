مشکل زندانیان ایرانی در عراق را با مالکی مطرح کنید/ زائران زندانی ، در بدترین شرایط

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه جمعی از خانواده های این زندانیان که نسخه ای از آن به مهر ارسال شده ، خطاب به مسئولان کشور آمده است: طبق اعلام رسمی وزارت امورخارجه 86 زائر ایرانی در عراق زندانی اند که اکثر آنان هم در زندانهای استان هم مرز و شیعه نشین واسط هستند. بیش از یک ماه هست که طبق اعلان رسمی سفیر ایران در عراق و وزارت خارجه، شورای ریاست جمهوری عراق- پس از کش و قوسی یکساله - با آزادی فقط حدود 60 نفر از اینان موافقت کرده است؛ اما اجرای این عفو- که طبعا دو سه روز بیشتر نباید طول بکشد- هنوز عملی نشده است.

«با اینکه طبق قوانین عراق، مجازات تجاوز مرزی شش ماه زندان است، چند روز مانده به پایان شش ماه، مجازات این افراد را که به قصد زیارت عازم عراق شده‌اند، به یک سال و دو سال، و در دادگاهی دیگر به چهار سال و شش سال تبدیل کردند و هیچ مرجعی هم پاسخگوی این تجدیدنظر در حکمها نیست. برخی از زندانیان به خاطر همین وضعیت بلاتکلیفی و مایوس کننده و عدم توجه مسئولین، دچار ناراحتی روحی و بیماری افسرگی شده اند.

قرار است همین روزها نخست وزیر عراق به ایران بیاید و طبعا دیداری هم با شما مسوولین خواهد داشت.خواهش ما خانواده‌های داغدار این است که حل مسئله زندانیان را به جد از آقای مالکی بخواهید، هم آزادی سریع افرادی را که عفو شده اند و هم عفو و آزادی دیگرانی را که باقی مانده اند.

این زندانیان بی پناه از حداقل امکانات بهداشتی، تغذیه ای و رفاهی - حتی آب آشامیدنی سالم- برخوردار نیستند و همین کمبود در پاره ای موارد موجب بیماریهای کلیوی و پوستی نظیر خارش و گال در بین آنان شده است . متاسفانه عراقی های مسئول هم - مخصوصا در زندانها- بسیار بد عمل می کنند.»