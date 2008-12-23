50 بالگرد و 5 زیردریایی در لیست خرید نظامی برزیل از فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل در دومین روز از سفر نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به ریودوژانیرو چند قرارداد نظامی با وی به امضا رساند.

براساس این قراردادها، برزیل 50 فروند بالگرد پشتیبانی از نوع "یی.سی.725" که در خاک این کشور مونتاژ می شوند، از فرانسه خریداری کرد.

همچنین داسیلوا قراردادی برای خرید چهار زیردریایی از نوع "اسکورپن" و ساخت یک زیردریایی هسته ای با همکاری فرانسه به امضا رساند.

دولت برزیل در سال 1979 میلادی برنامه رسمی برای توسعه زیردریایی هسته ای را آغاز کرد و داسیلوا سال گذشته میلادی 450 میلیون دلار را به عنوان بودجه جدید برای این برنامه و تلاشهای مربوط به غنی سازی اورانیوم اعلام کرد.