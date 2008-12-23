دولت پاکستان زمینه آزادی دیپلمات ایرانی را فراهم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی دردیدار با« شوکت فیاض ترین»، تقویت مناسبات اقتصادی بین ایران و پاکستان را خواستار شد و آن را زمینه ساز گسترش روابط در سایر زمینه ها دانست.

وزیرامورخارجه کشورمان تصریح کرد: ایران و پاکستان بایستی مناسبات اقتصادی خود را تعریف نموده و حوزه های همکاری با یکدیگر را مشخص کنند.

منوچهر متکی یکی از حوزه های همکاری را تجارت دانست و بر فعال سازی کمیته تجارت فیمابین توسط وزرای بازرگانی دو کشور تاکید کرد.

وی حوزه دیگر همکاریها را حضور در پروژه های مختلف دانست و با اشاره به توانمندیهای شرکتهای ایرانی برای مشارکت در پروژه ها، ایجاد شرکتهای مشترک ایرانی - پاکستانی برای فعالیت در کشورهای ثالث را پیشنهاد مناسبی دانست.

وزیرامور خارجه کشورمان همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها در زمینه انرژی را یادآور شد و بر عملیاتی نمودن خط لوله گاز بین دو کشور تاکید کرد.

منوچهر متکی سازمان همکاریهای منطقه ای (اکو) را نمونه همگرایی منطقه ای خواند و آن را موفق دانست.

وی بر رایزنی بین دو کشور برای فراهم نمودن مقدمات برگزاری اجلاس سران اکو تاکید کرد.

وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به حادثه ربوده شدن یک دیپلمات ایرانی در پیشاور پاکستان تصریح نمود: امیدواریم دولت پاکستان با تداوم تلاشهای خود زمینه آزادی این دیپلمات را فراهم آورد.

شوکت فیاض ترین نیز در این دیدار با اشاره به مشترکات دو کشور، بر اراده پاکستان و ایران برای گسترش همکاریهای اقتصادی تاکید کرد.

وزیر دارائی پاکستان اکو را بستر مناسبی برای همکاریهای دو کشور خواند و خواستار الحاق توانمندیهای اکو و سارک شد.

وی تصریح کرد: پاکستان می تواند به عنوان پلی میان اکو و سارک عمل کند.