جزئیات و نتایج نشست مجلس و پورمحمدی در مورد دو شغله های ورزش

سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: روز سه شنبه جلسه ای مرکب از برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از جمله محمدرضا باهنر نائب رئیس دوم، مصطفی پورمحمدی و خبره رئیس و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، محمد علی آبادی مسئول سازمان تربیت بدنی، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، محمد رضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا تابش و احمد ناطق نوری نمایندگان اردکان و نور و رؤسای فدراسیونهای سوارکاری و بوکس و بنده، برای حل مشکل قانونی حضور دوشغله ها در عرصه ورزش برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که بییش از 2 ساعت به طول انجامید دو موضع مسئولان حاضر مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس خاطرنشان کرد: رئیس سازمان تربیت بدنی و همچنین روسای فدراسیونهای بوکس و سوارکاری و همچنین معاون پارلمانی رئیس جمهور معتقد بودند حضور دولتیها در سمتهای ورزشی برای آنان شغل محسوب نمی شود و از سوی دیگر هیئت رئیسه مجلس معتقد است بر اساس قانون این حضور غیرقانونی است و شغل محسوب می شود.

یحیی زاده تصریح کرد: در بحث وتبادل نظر بین اعضای حاضر در جلسه قرار شد از دو طریق موضوع دنبال شود. اول اینکه استفساریه ارائه شود و اگر با ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه "این استفساریه تفسیر قانون نیست و قانون جدید است " مواجه شد طرح فوریتی از جانب نمایندگان ارائه شود.

وی به طرح در دست تهیه نمایندگان اشاره کرد و یادآور شد: پس از تذکر سازمان بازرسی نمایندگان در پی تهیه طرحی بودند و امضاهایی برای آن جمع آوری شد اما این طرح نیز به دلیل مغایرت با قانون دنبال نشد.

نماینده تفت و میبد خاطرنشان کرد: در جلسه امروز قرار شد ماده واحده این طرح با اصلاحاتی تقدیم هیئت رئیسه شود. روح حاکم بر این ماده واحده حل مشکل دوشغله ها در ورزش است.

یحیی زاده تاکید کرد: همه اعضا حاضر در جلسه بر ضرورت حضور برخی مسئولان در عرصه ورزش اتفاق نظر داشتند و بحث پیرامون درصد حضور مسئولان بود که ابتدا درباره حضور 30 درصدی مسئولان در سمتهای ورزشی بحث شد و در مراحل بعد صحبت از حضور 40 درصد هم شد یعنی طرح ارائه شده به مجلس در صورت تصویب این اجازه را می دهد که درصدی از دولتیها مجاز به حضور در سمتهای ورزشی باشند تا به این شکل مشکل حل شود.

وی یادآور شد: در نهایت این مجلس است که تصمیم می گیرد و ممکن است این طرح با پیشنهادات نمایندگان دستخوش تغییرات در جزئیات شود.

نماینده تفت و میبد خاطرنشان کرد: در صورت تنظیم و اصلاح این طرح مجلس یکشنبه و در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس این موضوع را بررسی خواهد کرد.

یحیی زاده همچنین اظهارداشت: در ادامه این جلسه علی آبادی نسبت به سئوالات اعضا کمیسیون فرهنگی و کمیته تربیت بدنی در خصوص برخی اتفاقات رخ داده در عرصه ورزش که موجب دغدغه نمایندگان شده بود توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه پاسخهای علی آبادی قانع کننده بود گفت: البته رئیس سازمان تربیت بدنی ایرادات نمایندگان به برخی موضوعات را پذیرفت و مقرر شد برای رفع برخی مشکلات جلساتی با حضور بنده و علی آبادی برگزار شود.

رئیس کمیته تربیت بدنی درخصوص توضیحات علی آبادی نسبت به اقدام دبیر کمیته پارالمپیک در اهدای مدال به ورزشکار رژیم صهیونیستی نیز گفت: براساس گفته های رئیس سازمان تربیت بدنی مشخص شد از همان ابتدا سازمان دیدگاه مجلس را داشته و صرفا براساس ملاحظات بین المللی و جلوگیری از دخالت بیگانگان درمسائل ورزشی کشور نسبت به این موضوع محتاطانه برخورد کرده اند.

وی گفت: طبق اظهارات علی آبادی سازمان تربیت بدنی در این مورد برخورد لازم را داشته است.

یحیی زاده در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: در این جلسه بر رعایت قانون بین المللی در حوزه ورزش تاکید شد و اعضای حاضر یادآور شدند در این حوزه به گونه ای برخورد نشود که بهانه ای در دست ارگانهای بین المللی ورزش باشد و با توسل به آن بهانه، کشور را مورد تحریم یا تعلیق قرار دهند.

پورمحمدی روز گذشته و پس از پایان مهلت یک ماهه سازمان تربیت بدنی و عدم اصلاح قانون از سوی مجلس و دولت اعلام کرده بود اگر در جلسه فردا در خصوص اصلاحات لازم در قانون به تصمیم مشترک رسیدیم، تا هفته آینده برای اعلام تصمیم مجلس صبر خواهیم کرد درغیر این صورت قانون را اجرا می کنیم.