زمان گفتگوی ایرانی- عربی فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه السفیر، عمرو موسی روزگذشته در جمع خبرنگاران با تکرار درخواست خود برای انجام مذاکرات بین ایران و کشورهای عربی تاکید کرد: زمان انجام این مذاکرات به منظور بررسی همه مسائل از جمله موضوعات مربوط به منطقه خاورمیانه و موضوع هسته ای فرا رسیده است.

دبیرکل اتحادیه عرب در این باره افزود : درباره انجام مذاکرات فراگیر تهران و کشورهای عربی با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری و "منوچهر متکی" وزیر امورخارجه ایران و جمعی از مسئولان عربی رایزنی هایی انجام داده ام.

وی اظهار داشت : ایران با برخی از کشورهای عربی روابطی دارد در عین حال که اختلافاتی بین دو طرف دیده می شود. انجام مذاکرات دو جانبه می تواند در حل و فصل این اختلافات یا تعدیل کردن آن نقش بسزایی داشته باشد.

عمرو موسی در ادامه با مطرح کردن اینکه چگونه مذاکرات بین غرب با ایران انجام می شود ، درحالیکه مذکرات ایرانی و عربی برگزار نشده است؟، از اینکه غرب با ایران درباره تحولات منطقه بدون حضور کشورهای عربی رایزنی می کند، به شدت انتقاد کرد.

وی درادامه خاطر نشان کرد: بالطبع این گفتگوها می تواند در آینده اثرات مفیدی بر امنیت منطقه داشته باشد و امکان برقراری آن از طریق اتحادیه عرب یا گروهی از کشورها یا کمیته ای عربی وجود دارد.

دبیرکل اتحادیه عرب در عین حال خواستار پایان دادن به بحران عربی شد و با اشاره به بحران موجود در روابط قاهره و دمشق گفت : این بحران می تواند بر فضای کلی جهان عرب بسیار تاثیر گذار باشد.