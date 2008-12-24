  1. بین الملل
  2. سایر
۴ دی ۱۳۸۷، ۹:۱۱

عمرو موسی :

زمان گفتگوی ایرانی- عربی فرا رسیده است

زمان گفتگوی ایرانی- عربی فرا رسیده است

دبیرکل اتحادیه عرب روز گذشته با تاکید بر ضرورت مذاکره ایرانی-عربی گفت: زمان انجام این مذاکرات به منظور بررسی همه مسائل منطقه فرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه السفیر، عمرو موسی روزگذشته در جمع خبرنگاران با تکرار درخواست خود برای انجام مذاکرات بین ایران و کشورهای عربی تاکید کرد: زمان انجام این مذاکرات به منظور بررسی همه مسائل از جمله موضوعات مربوط به منطقه خاورمیانه و موضوع هسته ای فرا رسیده است.

دبیرکل اتحادیه عرب در این باره افزود : درباره انجام مذاکرات فراگیر تهران و کشورهای عربی با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری و "منوچهر متکی" وزیر امورخارجه ایران و جمعی از مسئولان عربی رایزنی هایی انجام داده ام.

وی اظهار داشت : ایران با برخی از کشورهای عربی روابطی دارد در عین حال که اختلافاتی بین دو طرف دیده می شود. انجام مذاکرات دو جانبه می تواند در حل و فصل این اختلافات یا تعدیل کردن آن نقش بسزایی داشته باشد.

عمرو موسی در ادامه با مطرح کردن اینکه چگونه مذاکرات بین غرب با ایران انجام می شود ، درحالیکه مذکرات ایرانی و عربی برگزار نشده است؟، از اینکه غرب با ایران درباره تحولات منطقه بدون حضور کشورهای عربی رایزنی می کند، به شدت انتقاد کرد.

وی درادامه خاطر نشان کرد: بالطبع این گفتگوها می تواند در آینده اثرات مفیدی بر امنیت منطقه داشته باشد و امکان برقراری آن از طریق اتحادیه عرب یا گروهی از کشورها یا کمیته ای عربی وجود دارد.

دبیرکل اتحادیه عرب در عین حال خواستار پایان دادن به بحران عربی شد و با اشاره به بحران موجود در روابط قاهره و دمشق گفت : این بحران می تواند بر فضای کلی جهان عرب بسیار تاثیر گذار باشد.

کد مطلب 805340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها