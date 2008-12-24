به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "این عشق ارغوانی" از شب اول تا سیزدهم محرم هر شب با حضور حجج اسلام خاتمی، نقویان، رنجبر، شیخ اسلامی و... با اجرای مهیار مهرآذر پخش می‌شود. "خورشید انتظار" هم با حضور حجت‌الاسلام نیلی‌پور در30 برنامه 10 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی علیرضا هنرمند پخش می‌شود.

برنامه "60 حسینیه" با هدف معرفی حسینیه‌های تهران و شهرستان‌های استان تهران در 60 قسمت 15 دقیقه‌ای تهیه شده است. برنامه زنده "تا نیایش" هم به موضوع نهضت و قیام امام حسین (ع) می‌پردازد و "عطر عاشقی" روزهای جمعه به موضوع امام حسین (ع) و انتظار اختصاص یافته است.

"محافل حسینی" همچون سال‌های گذشته با حضور در مجالس عزاداری حال و هوای این محافل را منعکس می‌کند. ویژه‌برنامه "یاران عشق" دیگر برنامه گروه معارف شبکه تهران در ایام محرم است که به شرح حال 72 تن از اصحاب سیدالشهدا (ع) می‌پردازد.

گروه کودک و نوجوان در برنامه‌های نردبان و رنگین‌کمان به حماسه حسینی می‌پردازد. فیلم سینمایی "عاشورائیان" و پویانمایی تعزیه‌خوانی تولید مرکز فرهنگی هنری صبا در این ایام پخش می‌شود.

برنامه کاروان عاشورایی ویژه شهدای دفاع مقدس در 30 قسمت 10 دقیقه‌ای پخش می‌شود و برنامه‌های صبح تهران، به خانه برمی‌گردیم و تهران 20 هم به محرم و قیام امام حسین (ع) می‌پردازند.