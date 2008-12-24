آموزش خانواده ها مکمل تربیت فرزندان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، قربانعلی مصطفایی در همایش شب گذشته خانواده که در محل کمیته امداد غرب استان تهران برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: تربیت و پرورش فرزندان ابعاد گوناگونی دارد و آموزش خانواده ها باعث می شود این تربیت و پرورش به بهترین نحو صورت گیرد.

وی ادامه داد: همه ما به آموزش دیدن و هدایت و مشاوره نیاز داریم، زیرا همه چیز را نمی دانیم، ولی می توانیم مسائل مختلفی را از صاحب نظران مسائل مختلف بیاموزیم.

این مسئول افزود: اگر خانواده ها به مشاوره و آموزش نیاز داشته باشند باید به این نیاز خود توجه کنند و از طریق متخصصان، صاحب نظران و مشاوران عرصه های مختلف، نیازهای آموزشی خود را تامین کنند.

کانون خانواده در میان مسلمانان بیش از پیروان سایر ادیان حفظ شده است

رئیس اداره فرهنگی آموزشی کمیته امداد غرب استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کانون خانواده به عنوان بهترین و تعیین کننده ترین نهاد اجتماعی گفت: کانون خانواده در اسلام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تا جایی که این کانون در میان پیروان دین اسلام بیش از پیروان سایر ادیان حفظ شده است.

مصطفایی حضرت محمد(ص) و حضرت علی (ع) را الگویی برای پدر خانواده دانست و تصریح کرد: رفتار این دو بزرگوار و سایر انبیاء و ائمه، الگویی برای سرپرستان خانواده در همه دنیا است و همه پدران و همسران باید با الگوبرداری از عملکرد آنها در قبال خانواده به شکل گیری خانواده هایی ایده آل و مطلوب خداوند کمک کنند.

وی امام خمینی (ره) را الگوی دیگری برای پدران و همسران دانست و خاطرنشان کرد: حضرت امام در برخورد با همسر و فرزندان خود بسیار رئوف و دلسوز بود و لازم است رفتار ایشان نیز یکی از الگوهای خانواده ها باشد.

این مسئول در این زمینه افزود: حضرت امام، جایگاه زنان را در پیشگاه خداوند بسیار ارزشمند می دانست و یکی از دلایل این ارزشمندی را نقش مادران در تربیت فرزندان می دانست که این امر نیز شاهد دیگری بر توجه امام به جایگاه مادران است.