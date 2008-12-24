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۴ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۰۲

دبیرکل اتحادیه عرب :

مقاومت در برابر تجاوز اسرائیل به غزه ضروری است

مقاومت در برابر تجاوز اسرائیل به غزه ضروری است

دبیرکل اتحادیه عرب با تاکید بر ضرورت برقراری آشتی ملی در فلسطین گفت: باید در برابر حملات احتمالی اسرائیل علیه غزه مقاومت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، عمرو موسی روزگذشته در جمع خبرنگاران در قاهره با اشاره به وضعیت نوارغزه بر ضرورت مقابله در برابر احتمال حمله رژیم صهیونیستی به نوارغزه تاکید کرد.

دبیرکل اتحادیه عرب درعین حال گفت : آشتی فلسطینی می طلبد که همه گروه ها و طرف های فلسطینی باید تعهداتی را که ملزم به اجرای آن هستند و همچنین ضرورت آگاهی از این موضوع را که مسئله فلسطین متضرر خواهد شد، درک کنند.

دبیرکل اتحادیه عرب درعین حال درباره پیشنهاد فرانسه مبنی بر اینکه جهان عرب برای عادی سازی روابط تجاری با اسرائیل در مقابل توقف شهرک ها در سرزمین های اشغالی گام هایی بردارند، تصریح کرد : مسئله توقف شهرک ها باید یک تصمیم مهم و آشکار اسرائیل باشد و از بین بردن شهرک ها باید درحال حاضر آغاز شود و در این چارچوب ما می توانیم هر پیشنهادی را بشنویم و بررسی کنیم و بدون ارائه شروط، هیچ اقدام یا برنامه سیاسی ارزشی نخواهد داشت.

کد مطلب 805371

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