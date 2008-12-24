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۴ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

مدیرکل بنادر گیلان:

هزار و 167 فروند کشتی در بندر انزلی پهلو گرفت

هزار و 167 فروند کشتی در بندر انزلی پهلو گرفت

رشت - خبرگزاری مهر: فرهاد منتصر کوهساری گفت: امسال هزار و 167 فروند کشتی در بندرانزلی پهلوگرفته و تخلیه و بارگیری انجام شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان تخلیه و بارگیری 11درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه بندرانزلی سومین بندر فعال کشور است، عنوان کرد: سه میلیون 780 هزار تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شده و نسبت به مدت مشابه پارسال 16 درصد رشد داشته است.

کوهساری گفت: این کالا شامل چوب، مواد شیمیایی، گندم، آهن آلات، بنزین، گازوئیل از کشورهای مانند روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان به بندرانزلی حمل شده است.

وی بیان داشت: برخی از این کالاها در داخل کشور مورد استفاده قرارگرفته و کالاهای همچون بنزین گازوئیل و... به مقصد عراق ترانزیت شده است.

کوهساری همچنین ادامه داد: تا کنون 167 هزاردستگاه کامیون دراین بندر تخلیه و بارگیری شده و نسبت به مدت مشابه پارسال 11 درصد رشد را نشان می دهد.
کد مطلب 805421

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