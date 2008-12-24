به گزارش خبرگزاری مهر، "دو طفل مسلم" کاری جدید از گروه کودک و نوجوان شبکه دو است که از هفتم دی پخش می‌شود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی یاسینی و نقش‌آفرینی جهانگیر الماسی، شمسی فضل‌اللهی، محمد عمرانی و پوراندخت مهیمن تهیه شده است.

نمایی از مجموعه "دو طفل مسلم"

مجموعه تلویزیونی "دو طفل مسلم" در 12 قسمت 35 دقیقه‌ای در قالب نمایش به اخلاق و سیره حضرت محمد (ص)، اهل بیت (ع) و بیان فلسفه قیام عاشورا می‌پردازد.

"آخرین دعوت" هم از دهه دوم محرم پخش می‌شود. این مجموعه با نام قبلی "زخم‌های رویا" به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی مهران رسام با فیلمنامه علیرضا کاظمی‌پور، سعید جلالی و محمد بیرانوند تهیه شده و فرامرز قریبیان، حامد بهداد، الهام حمیدی، سپیده ذاکری، فرزاد حسنی، پرویز فلاحی‌پور و مرجان شیرمحمدی در آن بازی کرده‌اند.

"آخرین دعوت" داستان استاد دانشگاهی به نام یوسف زمانی‌فر را روایت می‌کند که نماینده سابق مجلس بوده و برای پیدا کردن اسنادی عازم زادگاهش در غرب کشور می‌شود، اما در حادثه‌ای سر از کوفه در سال 61 هجری درمی‌آورد.

پخش مجموعه‌های "آینه‌های نشکن" و "شیخ بهایی" در ایام محرم ادامه دارد، اما دیگر مجموعه‌های این شبکه در این ایام پخش نخواهد شد.