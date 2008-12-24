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۴ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۴۵

مجموعه‌های محرم شبکه دو از هفتم دی روی آنتن می‌رود

مجموعه‌های محرم شبکه دو از هفتم دی روی آنتن می‌رود

مجموعه تلویزیونی "دو طفل مسلم" به کارگردانی سیدمجتبی یاسینی از هفتم دی و "آخرین دعوت" از دهه دوم محرم روی آنتن شبکه دو می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دو طفل مسلم" کاری جدید از گروه کودک و نوجوان شبکه دو است که از هفتم دی پخش می‌شود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی یاسینی و نقش‌آفرینی جهانگیر الماسی، شمسی فضل‌اللهی، محمد عمرانی و پوراندخت مهیمن تهیه شده است.

نمایی از مجموعه "دو طفل مسلم"

مجموعه تلویزیونی "دو طفل مسلم" در 12 قسمت 35 دقیقه‌ای در قالب نمایش به اخلاق و سیره حضرت محمد (ص)، اهل بیت (ع) و بیان فلسفه قیام عاشورا می‌پردازد.

"آخرین دعوت" هم از دهه دوم محرم پخش می‌شود. این مجموعه با نام قبلی "زخم‌های رویا" به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی مهران رسام با فیلمنامه علیرضا کاظمی‌پور، سعید جلالی و محمد بیرانوند تهیه شده و فرامرز قریبیان، حامد بهداد، الهام حمیدی، سپیده ذاکری، فرزاد حسنی، پرویز فلاحی‌پور و مرجان شیرمحمدی در آن بازی کرده‌اند.

"آخرین دعوت" داستان استاد دانشگاهی به نام یوسف زمانی‌فر را روایت می‌کند که نماینده سابق مجلس بوده و برای پیدا کردن اسنادی عازم زادگاهش در غرب کشور می‌شود، اما در حادثه‌ای سر از کوفه در سال 61 هجری درمی‌آورد.

پخش مجموعه‌های "آینه‌های نشکن" و "شیخ بهایی" در ایام محرم ادامه دارد، اما دیگر مجموعه‌های این شبکه در این ایام پخش نخواهد شد.

کد مطلب 805427

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