صبا میزبان 176 اثر نقاشان نوگرای خراسان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشان نوگرای استان خراسان رضوی عصر روز گذشته با حضور محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد، محسن زارع رئیس موسسه صبا و جمعی از هنرمندان تهرانی و خراسانی در نگارخانه ملی موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح شد.
نمایشگاه نقاشان نوگرای استان خراسان رضوی دوازدهمین نمایشگاه هنرمندان استانی موسسه صبا است که شامل 176 اثر از 76 هنرمند 13 شهرستان این استان است. این نمایشگاه با انتخاب آثار از منظر کیفی و حرفهای و ارائه دهها اثر در قالبها و اجراهای گوناگون، بیشترین حجم و تنوع گرایشها و شیوههای نقاشان این منطقه را در سالهای اخیر پوشش داده است.
نمایشگاه نقاشان نوگرای استان خراسان رضوی تا 30 دیماه در نگارخانه ملی موسسه فرهنگی هنری صبا میزبان علاقمندان به هنر نقاشی است.
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