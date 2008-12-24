98.5 درصد مردم نیشابور باسوادند

حجت الاسلام هادی ایروانی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: به دنبال تلاش های مستمر 336 آموزشیار این اداره، حمایت های شوراهای اسلامی روستایی و ادارات، تلاش شرکت کنندگان، میزان باسوادی گروه هدف (10-49 سال سن ) جمعیت 480 هزار نفری شهرستان نیشابور به 5/98 درصد که در نظر این اداره حد مطلوبی است، رسید.

رئیس اداره نهضت سوادآموزی نیشابور ادامه داد: همچنین به مناسبت هفته نهضت سواد آموزی و سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشن شکر گذاری در در 130 روستای شهرستان نیشابور در حال برگزاری است.

وی اضافه کرد: طی مراسم های مختلفی در روستاها این جشن برگزاری و لوح افتخار تقدیم شورای اسلامی روستا می شود.

حجت الاسلام ایروانی با یادآوری اینکه طی سال گذشته و نیمه اول سال جاری این جشن در 334 روستا برگزار شد، اظهار امیدواری کرد: این جشن در باقی روستاهای شهرستان طی سال آینده برگزار شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون 12 نفر کارشناس ارشد، 260 نفر کارشناس ، 54 نفر کاردانی و ده نفر دیپلم به عنوان آموزشیار، 14209 نفر را در 12 مرکز یادگیری محلی، 631 کلاس و 151 گروه پیگیر تحت آموزش های حضوری، مکاتبه ای، رسانه ای و فراگیر پس از سواد قرار داده اند.

رئیس اداره نهضت سوادآموزی نیشابور تعداد کل بی سوادان گروه هدف نیشابور را 5350 نفر عنوان کرد و افزود: در مجموع جمعیت با سواد شهرستان نیشابور از 42 درصد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به 5/91 درصد افزایش یافته است.

